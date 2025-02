Poste cai em Brasília e mulher escapa por milagre: Veja o Vídeo

Foto: Reprodução | Mulher escapa por pouco de ser atingida por poste que caiu em Brasília. O incidente foi registrado em vídeo e gerou alarme na comunidade.

Um incidente alarmante foi registrado em Brasília, na última quarta-feira (19), quando uma mulher escapou por pouco de ser atingida por um poste que desabou enquanto ela caminhava pela calçada. O evento ocorreu na Cidade do Automóvel e foi capturado por câmeras de segurança, que mostram o momento exato em que a estrutura colapsa, criando uma cena de pânico.

As imagens revelam que os postes de telecomunicações, pertencentes à Neoenergia Brasília, caíram após os fios se engancharem em um caminhão que passava. A força da queda foi tão intensa que causou danos significativos às estruturas, mas, milagrosamente, ninguém ficou ferido. A mulher, que estava a poucos metros do local, conseguiu se desviar a tempo, evitando uma tragédia que poderia ter sido fatal.

De acordo com testemunhas, a situação foi de pura adrenalina e preocupação. A queda dos postes fez com que um funcionário de uma loja de veículos nas proximidades se assuste, mas felizmente, não houve danos a veículos ou feridos. A Neoenergia Brasília, em comunicado, confirmou que sua equipe esteve rapidamente no local para substituir os postes danificados e restabelecer os serviços na área.

O vídeo do incidente rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando discussões sobre a segurança nas vias públicas e a necessidade de manutenção adequada das estruturas urbanas. A comunidade local expressou alívio por não haver feridos, mas também enfatizou a importância de medidas preventivas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

Este episódio serve como um lembrete da fragilidade da segurança em ambientes urbanos e da necessidade de atenção constante às condições das infraestruturas. Com a sorte do lado da mulher que escapou, muitos agora se perguntam: o que pode ser feito para garantir que isso não aconteça novamente?

Veja o Vídeo:

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/02/2025/15:26:11

