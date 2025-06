Pouquíssima gente sabe: para que servem as bolinhas vermelhas nos cabos de alta tensão?

(Foto: Reprodução) – Elas podem ter outras cores

Você já notou aquelas bolinhas vermelhas ou laranjas penduradas nos cabos de alta tensão, especialmente em áreas abertas ou próximas a aeroportos? Embora pareçam apenas um detalhe curioso da paisagem, essas esferas têm uma função essencial na prevenção de acidentes — e pouca gente sabe disso.

Conhecidas como esferas de marcação de visibilidade, elas servem para tornar os cabos aéreos visíveis a longa distância, principalmente para pilotos que sobrevoam regiões onde os fios de energia podem passar despercebidos. Isso é especialmente importante em áreas montanhosas, vales, cruzamentos de rodovias ou próximos a pistas de pouso e decolagem, onde a baixa altitude aumenta os riscos de colisão.

Não é nenhum mistério

Além de auxiliar a navegação aérea, essas esferas também ajudam a proteger a fauna e embarcações. Pássaros migratórios, por exemplo, costumam colidir com cabos quase invisíveis a olho nu — algo que as bolas coloridas ajudam a evitar. Em regiões com rios ou canais, elas também servem como alerta visual para barcos que navegam sob as linhas de transmissão.

Feitas de materiais resistentes como resina de poliéster e com cerca de 50 cm de diâmetro, essas esferas pesam aproximadamente 5 quilos e são instaladas a cada 60 metros, em média. Embora simples, esse sistema tem um papel vital na segurança de pessoas, animais e aeronaves.

Discretas para quem passa por baixo, mas indispensáveis para quem está no céu, essas bolinhas salvam vidas todos os dias — sem que a maioria das pessoas sequer perceba.

