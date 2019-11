Povos indígenas do Pará ganham conselho estadual e voz ativa em políticas públicas

:Agencia Pará)- O comitê que preside o conselho é liderado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.

Conselho foi instalado nesta segunda-feira, em ato no Museu Paraense Emílio Goeldi, na presença de representantes de três etnias. (Agência Pará)

Os povos indígenas paraenses agora terão voz no Governo do Estado. Nesta segunda-feira (11), foi instalado o Conselho Estadual de Política Indigenista (Consepi-PA). É uma iniciativa inédita, apresentada a 20 representantes das etnias Caiapó, Tembé e Mundurucu, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). O ato começou com uma interpretação do Hino Nacional na língua Caiapó.

No ato de instalação do Consepi-PA, as lideranças indígenas puderam falar sobre as principais demandas e como o contato direto com o governo poderia encaminhar soluções. Sérgio Muxi Tembé destacou que a principal necessidade do povo dele, na região de Paragominas, é a assistência à saúde. “É a primeira vez que temos uma conversa mais próxima com um governo. Acho bom para o meu povo. Nós temos costumes, religião, cultura e realidades diferentes e queremos ser ouvidos”, ressaltou.

O comitê que preside o conselho é liderado pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh), representado pelo secretário Rogério Barra. Para ele, o Consepi-PA é a valorização das políticas públicas voltadas aos povos tradicionais. “Temos que registrar o olhar sensível do governador, que tem ouvido os indígenas. O conselho é inédito e abre o diálogo, de forma democrática, com as instituições, governo e assim vai potencializar as políticas públicas que antes não chegavam a esses povos e assumir compromissos com as demandas deles”, pontuou.

Por fim, o Governador Helder Barbalho celebrou a importância da conversa com os povos indígenas. “O compromisso é governar para todos. Temos mais de 70 mil índios que merecem ter acesso aos seus direitos. Queremos que o governo ouça todas essas demandas e juntos podemos construir políticas públicas para proteger e garantir direitos de todas as comunidades”, declarou. O conselho é composto por 19 representantes, todos com direito a voto, 17 representantes dos povos e organizações indígenas.

Por:Victor Furtado

11.11.19 17h48

Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

]

Curtir isso: Curtir Carregando...