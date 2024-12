Praia da Barra Velha, em Soure, é declarada patrimônio cultural do Pará

Praias paradisíacas, como a da Barra Velha, compõem a paisagem do Marajó (Foto: Fernando Nobre)

Local é conhecido por suas belezas naturais.

A Praia da Barra Velha, em Soure, foi declarada patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Pará. A lei de nº 10.787 foi sancionada pelo governador Helder Barbalho e publicada na edição da última sexta-feira (29), no Diário Oficial do Estado.

Uma das mais tradicionais do município, que é considerado a “capital” do arquipélago, a Praia da Barra Velha fica a apenas 3km do centro de Soure e é conhecida por sua exuberante beleza, com árvores de raízes expostas que se estendem por toda a faixa de areia, além de uma área de mangue que dá acesso a praia.

Na Praia da Barra Velha é possível experimentar pratos típicos da região, como o caldo de sururu e o famoso queijo do Marajó, produzido no Marajó há mais de 200 anos. Ainda, é possível experimentar os famosos passeios de búfalo pelo local.

Como chegar

Para chegar até a Praia da Barra Velha, é necessário primeiro chegar em Soure, na Ilha do Marajó. No Terminal Hidroviário de Belém, há opções diversas de transporte, como lanchas, catamarãs ou balsas. Ao chegar no município, a praia é facilmente acessada por estrada, com apenas alguns minutos de deslocamento por carro. Estão disponíveis também mototáxis pelo local.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/12:42:43

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...