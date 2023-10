Praia de Ponta de Pedras tem cenário mudado com a seca do rio Tapajós, em Santarém

Vista do restaurante para as barracas. (Fotos>Jornal Folha do Progresso)

Ponta de Pedras é a primeira opção mais cogitada após Alter do Chão.

A seca do Rio Tapajós, mudou o cenário da praia, as barracas estão distantes aproximadamente 300 metros da área de atendimento, as pedras estão sem agua.

Leia Também:Seca muda paisagem de Alter do Chão, o ‘caribe amazônico’

A situação não é diferente em Alter do Chão , em frente à vila de Alter do Chão, o Rio Tapajós praticamente desapareceu. Cenário bem diferente do registrado por imagens recentes comparando com outubro de outros anos.

Praia de Ponta de Pedras tem cenário mudado com a seca do rio tapajós,em Santarám-PA

Ponta de Pedras é a primeira opção após Alter do Chão.

A seca do Rio Tapajós, mudou o cenário da praia, as barracas estão distantes aproximadamente 300 metros …Leia Mais>https://t.co/Ttf6wSOoBe pic.twitter.com/5DMksEi6qY — Piran Adecio (@PiranAdecio) October 10, 2023

A reportagem do Jornal Folha do Progresso, conversou com moradores que estão assustados e com a seca do rio, eles temem não ter como sustentar a família.

“Eu nasci em Ponta de Pedra, tenho minha vida toda aqui e nunca vi secar tão rápido assim. Cadê a água? Foi embora, sumiu tudo rapidinho”, conta Douglas de Souza, autônomo

Veja Galeria de imagens

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/10/2023/13:01:46

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...