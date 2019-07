Prazo para lacre de veículos no Detran encerra na quarta

Atendimento foi reforçado para garantir a regularização do lacre(Foto:Ascom Detran_)

Durante os atendimentos, entre 350 a 400 veículos foram lacrados por dia (Ascom Detran)

Termina nesta quarta-feira (31) o prazo para os condutores que ainda não providenciaram o lacre de seus veículos. A orientação é do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran PA), informando, nesta segunda-feira (29), que 6.714 veículos já foram lacrados somente na sede do Departamento desde 26 de junho, quando o dispositivo de segurança chegou ao órgão. O Detran ficou dois meses sem o serviço por causa de um atraso na licitação, ainda na gestão anterior.

A última portaria foi publicada no Diário Oficial no dia 5 de julho. Ela prorrogou a orientação aos agentes de Fiscalização de Trânsito do Detran para não efetuarem autuações em todo o Estado pela falta do lacre em veículos, desde que eles estejam devidamente emplacados e licenciados, dando a data-limite de 31 de julho para a regularização. Daí passou a ser imprescindível aos proprietários de veículos ficarem atentos ao prazo de regularização, para não serem autuados após essa data.

Atendimento

Desde que a portaria foi lançada, o órgão recebeu um reforço no efetivo de funcionários, inclusive com a cessão de servidores do Corpo de Bombeiros, além de estender o horário de atendimento ao público. Entre 350 a 400 veículos eram lacrados por dia. Desde a última semana, no entanto, essa média vem sofrendo uma redução.

O diretor-geral do Detran, Marcelo Lima Guedes, afirma que não há necessidade de prorrogar mais uma vez a portaria. Foi feito um comparativo pelo Setor de Logística para estudar as demandas de anos anteriores e, por isso, a autarquia disponibilizou uma remessa de 80 mil lacres para atender aos proprietários que ficaram sem este dispositivo em seus veículos.

“A maior necessidade, agora, é que as pessoas venham ao Detran para lacrarem seus veículos, sendo que existe um reforço de funcionários e um prolongamento de horário para atender toda demanda”, comenta Guedes.

O horário de funcionamento no Setor de Vistoria, na sede do órgão, na rodovia Augusto Montenegro, ainda continua de 8 às 14 horas, com a possibilidade do expediente se estender até 16 horas, para que os usuários que cheguem na fila até as 14 horas possam ser atendidos.

Por:Redação Integrada/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...