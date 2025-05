Prazo para que empresas de transporte de cargas cumpram exigência de manter em pátios de triagem veículos até o momento do descarregamento em Miritituba, termina nesta segunda-feira

Fila de carretas e o prefeito de Itaituba Nicodemos Aguiar – Créditos: Reprodução/Redes Sociais

Carretas estão ocupando indevidamente vias públicas do distrito como áreas de espera, congestionando a rodovia Transamazônica, prejudicando o ir e vir da população.

O distrito de Miritituba, em Itaituba, no sudoeste do Pará, enfrenta uma situação crítica de congestionamento provocada por filas quilométricas de caminhões, que vêm comprometendo a mobilidade urbana, gerando transtornos para moradores, comerciantes e trabalhadores da região.

Na noite da última sexta-feira (16), o prefeito Nicodemos Aguiar se reuniu com sua equipe na sede da prefeitura para discutir o problema e cobrar providências imediatas. O chefe do executivo municipal apontou que empresas que operam nos portos de Miritituba estariam descumprindo as condicionantes ambientais exigidas nas licenças de funcionamento — uma das quais obriga que os caminhões sejam mantidos nos pátios de triagem até o momento do descarregamento, e não ocupando vias públicas como áreas de espera.

“A situação em Itaituba é grave e inaceitável. O congestionamento está travando o acesso à cidade e prejudicando o dia a dia da nossa população. Algumas empresas estão usando as vias públicas como área de espera para economizar custos. Isso eu não vou aceitar”, declarou o prefeito em vídeo divulgado nas redes sociais.

O município enviou um comunicado oficial às empresas, concedendo um prazo de 48 horas para que se regularizem. Caso não cumpram a determinação, a Procuradoria do Município foi autorizada, a partir desta segunda-feira(19) a adotar todas as medidas judiciais cabíveis, incluindo a cassação de alvarás e reavaliação das licenças ambientais.

“Itaituba não será refém da ganância nem da irresponsabilidade. Estamos agindo com firmeza. Nossa população exige respeito”, afirmou Nicodemos.

A mobilização da prefeitura busca restabelecer o fluxo normal no distrito, que tem papel estratégico na logística de exportação da região, especialmente no escoamento de grãos pelo rio Tapajós. Com o aumento das operações portuárias, o fluxo de carretas cresceu exponencialmente, sem que a infraestrutura urbana acompanhasse o ritmo.

Apesar da ação do prefeito ter sido bem recebida por parte dos moradores, críticas também surgiram nas redes sociais, sobretudo quanto à condição da estrada de acesso aos portos, que, segundo internautas, está tomada por buracos e lama.

“A prefeitura arrecada milhões com os portos, por que não asfalta essas vias para garantir melhor qualidade e agilidade no tráfego?”, questionou uma moradora em um dos comentários mais repercutidos.

A crítica evidencia uma cobrança antiga da população sobre a necessidade de investimentos em infraestrutura, principalmente nas vias que conectam a cidade aos portos, uma demanda que, além de favorecer a logística, melhoraria a vida de quem vive ou trabalha em Miritituba.

A prefeitura de Itaituba informou que está monitorando o cumprimento da notificação pelas empresas e que novas ações poderão ser anunciadas nos próximos dias. O objetivo é claro: reduzir os congestionamentos, garantir o cumprimento das normas ambientais e restabelecer o direito de ir e vir dos cidadãos.

LEIA TAMBÉM:

Chuva agrava situação na BR-230 e dificulta acesso à Transportuária em Miritituba (PA)

DESCASO -Motoristas reclamam de fila quilométrica de caminhões de soja no porto de Miritituba ;veja vídeo

Fonte:PORTAL OESTADONET Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2025/14:00:49

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...