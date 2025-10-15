Prazo para solicitar parabólica digital gratuita no Pará é ampliado até dezembro

Programa Brasil Antenado — Foto: Divulgação

Famílias inscritas no CadÚnico em oito municípios podem agendar a instalação do kit pelo site ou WhatsApp do programa Brasil Antenado até 11 de dezembro de 2025.

O programa Brasil Antenado ampliou até 11 de dezembro de 2025 o prazo para que famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) solicitem gratuitamente o kit da nova parabólica digital em oito municípios do Pará.

A iniciativa é do Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel, com execução da Entidade Administradora da Faixa (EAF).

A prorrogação vale para os municípios de Aveiro, Bannach, Cumaru do Norte, Jacareacanga, Palestina do Pará, Piçarra, Santa Maria das Barreiras e Trairão, contemplados na chamada Fase A do programa.

Nesta etapa, mais de 220 mil famílias podem ser atendidas em 77 cidades de seis estados, além do Pará, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

Segundo o CEO da EAF, Leandro Guerra, a medida amplia o alcance do programa e garante que todas as cidades da Fase A recebam a Caravana Brasil Antenado, que oferece atendimento presencial e demonstrações sobre o uso da nova parabólica digital.

“Além de garantir maior alcance, a prorrogação é importante para que 100% das cidades recebam a caravana, colocando a EAF em contato direto com os beneficiários da política pública”, afirmou Guerra. “Temos como missão assegurar o acesso à informação como direito fundamental, principalmente em regiões com sinal insuficiente de TV aberta.”

As famílias cadastradas no CadÚnico podem agendar a instalação gratuita pelo site brasilantenado.org.br ou pelo telefone 0800 729 2404, disponível também via WhatsApp. O processo inclui instalação e fornecimento do kit da nova parabólica digital sem custo algum.

Caravana Brasil Antenado

Com o novo prazo, a Caravana Brasil Antenado seguirá viajando pelos estados com ações de orientação prática sobre o uso da parabólica digital e apoio ao agendamento. O veículo permanece um dia em cada município, em parceria com as prefeituras, CRAS e lideranças locais.

A caravana já percorreu Ceará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e Pará, levando atendimento a famílias em regiões com acesso limitado a sinal de TV aberta.

Expansão nacional do programa

Ao todo, o Brasil Antenado deve atender 323 municípios em 16 estados, alcançando mais de 680 mil famílias em três fases.

A Fase B, que já está em andamento, contempla 228 mil famílias em 138 municípios de Tocantins, Pará, Roraima, Piauí e Maranhão. A lista completa de cidades e prazos está disponível no site oficial do programa.

Criado pela Portaria MCom nº 17.337, de 7 de abril de 2025, o Brasil Antenado busca garantir acesso gratuito à informação e ao entretenimento, promovendo inclusão digital e social principalmente em áreas com baixo sinal de televisão aberta.

Sobre a EAF

A Entidade Administradora da Faixa (EAF) é uma instituição sem fins lucrativos vinculada ao MCom e criada por determinação da Anatel. Suas responsabilidades incluem limpeza da faixa de 3,5 GHz — essencial para o 5G —, execução dos programas Siga Antenado e Brasil Antenado, e implantação de infraestrutura de telecomunicações na Amazônia e em outras regiões do país.

Fonte: G1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2025/16:30:18

