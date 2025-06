Pré-candidato à Presidência da Colômbia sofre atentado a tiros

Foto: Reprodução | Estado de saúde ainda não foi oficialmente divulgado; confira o que se sabe.

O senador colombiano Miguel Uribe, pré-candidato à Presidência da Colômbia, foi baleado na tarde deste sábado (7) durante um ato de campanha em Bogotá, capital do país. O ataque aconteceu no bairro de Fontibón, região próxima ao Aeroporto Internacional El Dorado.

Uribe, filiado ao partido oposicionista Centro Democrático – fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe -, foi socorrido e levado a um hospital. Seu estado de saúde ainda não foi oficialmente divulgado. Apesar do sobrenome, Miguel Uribe não tem parentesco direto com o ex-mandatário.

O prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmou que o agressor foi capturado e que o parlamentar está recebendo atendimento médico de urgência. Em nota, o Centro Democrático classificou o ataque como “um ato de violência inaceitável”, afirmando que “indivíduos armados atiraram pelas costas enquanto Miguel participava de um evento de campanha, por volta das 17h”.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o pré-candidato ensanguentado sendo amparado por apoiadores logo após os disparos.

O ex-presidente Álvaro Uribe se manifestou chamando o crime de “um atentado contra uma esperança da Pátria”. Já o presidente Gustavo Petro expressou solidariedade à família de Miguel Uribe.

As eleições presidenciais na Colômbia estão previstas para o primeiro semestre de 2026.

Quem é Miguel Uribe

Miguel Uribe é neto de Julio César Turbay, ex-presidente colombiano entre 1978 e 1982. Sua mãe, a jornalista Diana Turbay, foi sequestrada e morta por criminosos a mando do narcotraficante Pablo Escobar, durante a violenta campanha contra a extradição de traficantes para os Estados Unidos. A trajetória política e pessoal de Uribe o tornou um dos opositores mais contundentes do atual governo de Gustavo Petro.

