Pré-candidato a vereador distribui mortadela para população de Igarapé-Miri-Pará; veja vídeo

Candidato a pré-vereador mostra mesa cheia de pedaços de mortadela (Reprodução/Redes Sociais)

Em imagens publicadas nas redes sociais, Ailson aparece sentado em frente a uma mesa repleta do alimento, enquanto as pessoas fazem fila para serem atendidas.

Em Igarapé-Miri, nordeste do Pará, o pré-candidato a vereador Ailson Santa Maria do Amaral, também conhecido com “pé de boto”, fez uma distribuição de mortadela para moradores de áreas mais carentes do município. Em imagens publicadas nas redes sociais, Ailson aparece sentado em frente a uma mesa repleta do alimento, enquanto as pessoas fazem fila para serem atendidas. Veja:

Pré-candidato a vereador distribui mortadela para população de Igarapé-Miri-Pará.

Leia mais: https://t.co/dQFgZKxLBo pic.twitter.com/eWcgnnuTNl — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 9, 2024

De acordo com a Justiça Eleitoral, Ailson foi cassado em 2014 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) por abuso de poder econômico nas eleições de 2012, quando se tornou prefeito da cidade. Em 2017, foi preso acusado de desvio de dinheiro público em fraudes de licitações.

