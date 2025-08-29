Pré-COP 30 na Ufopa começa reafirmando a importância da produção científica na Amazônia

Diálogo com as populações tradicionais e sociedade civil ganham destaque nos debates.

“Essa crise não vem amanhã, está vindo hoje. É emergência”. O alerta foi dado por Alessandra Korap Munduruku que representou a Associação Indígena Pariri na mesa de abertura da Pré-COP 30 que a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) realiza nestes dias 28 e 29 de agosto. A liderança indígena destacou a gravidade do que vem acontecendo na região e mundo com enchentes, secas, destruição das florestas, morte de animais, e que é preciso que líderes governamentais ouçam a juventude e as demais lideranças populares.

O evento é uma preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, que ocorrerá no mês de novembro em Belém (PA), e reúne representantes de populações tradicionais e sociedade civil, além de professores e estudantes no auditório Tapajós da Ufopa, promovendo discussões sobre as emergências climáticas a partir do conhecimento científico produzido na Amazônia e das realidades vividas por suas populações.

Na abertura, representando o Diretório Estudantil da Ufopa, Samara Borari disse que espera que a COP 30 não seja apenas um palco para evento internacional, mas um espaço para se ouvir questionamentos, inclusive as vozes dos estudantes que devem ser protagonistas nas discussões. O Movimento Frente pelo Clima Santarém foi representado na mesa por Marlon Rebelo, enfatizando que falar de clima é falar, principalmente, das pessoas que são afetadas pelas consequências das mudanças climáticas presentes no dia a dia.

Para a representante da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, Mirianne Coelho, as ações da Universidade com a produção do conhecimento e as práticas extensivas são necessárias para a proteção dos territórios. Mas também destacou que a falta da oferta do ensino médio nas comunidades quilombolas representa uma grande lacuna, principalmente no campo educacional das populações.

O deputado federal Airton faleiro ressaltou o protagonismo da ciência na Amazônia, alertando para a necessidade do combate ao negacionismo científico que nega as graves consequências que o mundo já vive quanto às mudanças climáticas. A deputada estadual Maria do Carmo, que preside a Comissão de Meio Ambiente na Assembleia Legislativa do Pará, ressaltou a oportunidade de mostrar na COP as discussões e os conhecimentos construídos nas universidades amazônicas.

Carta Compromisso – Durante a programação da manhã desse primeiro dia da Pré-COP30, houve a assinatura de uma Carta de Compromisso pela vice-prefeito de Santarém, Carlos Martins, e pelo representante do governo federal, o Secretário Executivo da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS), Lavito Bacarissa. Após a assinatura, o vice-prefeito disse que a COP 30 na Amazônia é uma oportunidade para se discutir o modelo de desenvolvimento para a região e parabenizou a Ufopa pela iniciativa de realizar um evento com a participação da sociedade para sistematizar as discussões locais a serem apresentadas na conferência internacional.

A reitora Aldenize Xavier frisou que ações como essa da Universidade mostram que para se discutir as questões das mudanças climáticas e o futuro do planeta, é preciso passar pela região Oeste do Pará que tem “um capital intelectual instalado, uma Universidade que é forte e que cresce ainda mais”. Ela ainda falou que não se pode falar de um modelo de desenvolvimento que não respeite os saberes tradicionais.

Para Lavito Bacarissa, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) é um processo. Considerando a COP 30, ele disse que as discussões acontecem antes, durante e continuarão depois do evento. Por isso, ele destacou a importância de envolver toda a sociedade civil nos debates para que se possa construir de forma coletiva as soluções para as mudanças climáticas. Na parte da manhã, o secretário ministrou a palestra de abertura do evento destacando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 no contexto da COP 30.

Ciência e Vozes da Amazônia na COP-30

O Pré-COP 30 da Ufopa está inserido na programação do movimento “Ciência e Vozes da Amazônia na COP-30”, lançado pela Universidade Federal do Pará. Esse movimento reúne diversas instituições de ensino e pesquisa da Amazônia, além de organizações da sociedade civil, com o objetivo de garantir a participação dos atores locais nas discussões sobre as questões climáticas que ocorrerão em Belém.

Como representante da UFPA na abertura do evento na Ufopa, Professor Hervé Rogez enfatizou que no âmbito das discussões sobre as mudanças climáticas, é preciso dar atenção à agricultura familiar que representa um pilar essencial da segurança alimentar e da resiliência climática. Segundo ele, o cultivo do açaí, da mandioca e da banana são exemplos do que precisa ser olhado com atenção na Amazônia. O cuidado com as cadeias alimentares deve fazer parte das discussões porque as mudanças climáticas, assim como a falta de financiamento enfraquecem as práticas que são de grande importância para as populações locais.

Também participaram da mesa de abertura a professora Cinthia Soares, pela Ordem dos Advogados do Brasil em Santarém, o vereador Biga Kalahare e a professora Ana Carla Gomes, presidente da comissão organizadora da Pré-COP na Ufopa.

Documento para a COP 30

Ao longo do segundo dia de programação da Pré-COP 30 na Ufopa, com base nas discussões do evento, será elaborado um documento final para ser apresentado durante a programação da COP 30, no mês de novembro deste ano, em Belém.

De acordo com a professora Ana Carla Gomes, a dinâmica da plenária que ocorre na manhã desta sexta-feira, 29, vai permitir o diálogo entre convidados e participantes do evento para que a discussão possa resultar na construção de uma carta que apresente os anseios, propostas e possíveis soluções para as questões climáticas.

Programação

Na tarde desta quinta-feira, 28, a programação no auditório Tapajós continuou com relatos de experiências de pessoas que participaram de outras edições da COP e palestras científicas com pesquisadores convidados.

Live no Canal Encontro das Águas

A Pró-Reitoria da Cultura, Comunidade e Extensão (Procce) firmou parceria com o coletivo de comunicação popular Tapajós de Fato para a realização de lives nos dois dias do evento. As transmissões são realizadas pelo You Tube no canal Estúdio Encontro das Águas – Ufopa (ACESSE AQUI) .

