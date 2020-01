Pré-matrícula na rede estadual já ultrapassa 45 mil

Em menos de 10 dias do início da pré-matrícula nas escolas da rede estadual, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) já recebeu (até hoje, 02) 45.801 mil novos alunos oriundos de escolas municipais ou de escolas privadas. Para o calendário letivo desde ano a secretaria está disponibilizando 190 mil novas vagas no ensino regular (Fundamental e Médio). A pré-matrícula iniciou no dia 23 de dezembro, segue até 12 de janeiro e pode ser feita pelo LINK ou pelo 08002800078.

Até o momento, a maior procura é entre os jovens que vão cursar o Ensino Médio (EM). Nesta modalidade, o número parcial de pré-matriculados é de 32.268, enquanto que no Ensino Fundamental (EF) é de 13.381 novos alunos.

No EM, a primeira série é a que tem a maior procura com quase 31 mil inscritos até esta quinta-feira. Já no EF o 6º ano é o que mais atrai o interesse de crianças e adolescentes, com 6.369 pré-matriculados. Segundo a Seduc, a meta é preencher todas as vagas disponibilizadas para este ano. A secretaria esclarece também que para os alunos que já são da rede estadual a rematrícula será automática a partir de 15 de janeiro.

Ensino Técnico: A Seduc também abriu o prazo para matrícula de alunos novos com interesse de cursar o ensino técnico. Ao todo, são 4.660 vagas disponibilizadas para Técnico de Nível Médio nas modalidades Integrado e Educação Profissional de Jovens e Adultos (Proeja). Destas, 4.300 são para o Integrado e 360 para o Proeja. Com duração de quatro anos, o Nível Médio Integrado é exclusivo para o candidato que já concluiu o Ensino Fundamental e com idade abaixo de 17 anos e 11 meses coxmpletos até a data da matrícula. Já o Proeja é voltado para pessoas com idade mínima de 18 anos que tenham concluído o Ensino Fundamental até a data da matrícula terá duração de três anos. As matrículas podem ser feitas diretamente nas Escolas de Ensino Técnico do Estado do Pará (EETEPA) localizadas nos municípios até o dia 24 de janeiro.