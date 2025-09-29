Preços abusivos: Brinquedos do Ita Center Park no Arraial de Nazaré geram críticas

Foto: Reprodução | Os valores cobrados para brincar no tradicional ITA Center Park, instalado no arraial de Nazaré durante o período do Círio de Nazaré, em Belém, viraram assunto nas redes sociais e provocaram indignação de parte do público.

Quatro brinquedos considerados os mais radicais têm preços de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia-entrada por pessoa, enquanto os demais custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia. Para muitos frequentadores, os valores são altos e acima do esperado para um evento popular.

Internautas relataram surpresa ao se deparar com as tarifas: “R$ 25 eu compro meu 1 litro de açaí e 5 reais de mortadela”, ironizou um usuário. Outro criticou a administração do espaço: “Que absurdo. Já passou da hora de trocar de empresa e trazer uma diversão que realmente todos possam usufruir”, disse.

No local, uma placa informa que até o dia 27 de outubro todos pagam meia-entrada. Apesar da medida, as críticas não diminuíram. “O valor da meia ainda tá caro”, comentou uma frequentadora, apontando que mesmo o desconto não torna o passeio acessível para famílias que desejam aproveitar mais de uma atração.

O ITA Center Park é um dos pontos mais aguardados do Arraial de Nazaré, funcionando todos os anos como uma das principais opções de lazer para crianças, jovens e adultos durante a festividade.

