Preços de pedágio na BR-163 são reajustados; confira os valores

Reajuste deve entrar em vigor na próxima sexta-feira (13).

O reajuste da tarifa de pedágio na BR-163, entre os municípios de Sinop, a 503 km de Cuiabá, e Miritituba (PA), foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). As alterações foram publicadas no Diário Oficial da União nesta terça-feira (10) e devem entrar em vigor a partir de 00h desta sexta-feira (13).

Os valores variam de R$ 10,40 a R$ 93,60.

Confira abaixo os novos valores nos trechos em Cláudia e Guarantã do Norte:

Novos valores de pedágio na BR-163

Veículo Eixos Rodagem Cláudia Guarantã do Norte

Automóvel, caminhonete e furgão 2 Simples R$ 10,40 R$ 10,40

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão 2 Dupla R$ 20,80 R$ 20,80

Automóvel e caminhonete com semirreboque 3 Simples R$ 15,60 R$ 15,60

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus 3 Dupla R$ 31,20 R$ 31,20

Automóvel e caminhonete com reboque 4 Simples R$ 20,80 R$ 20,80

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 4 Dupla R$ 41,60 R$ 41,60

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 5 Dupla R$ 52,00 R$ 52,00

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 6 Dupla R$ 62,00 R$ 62,00

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 7 Dupla R$ 72,80 R$ 72,80

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 8 Dupla R$ 83,20 R$ 83,20

Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas motorizadas 2 Simples R$ 5,20 R$ 5,20

Caminhão com reboque e caminhão trator com semirreboque 9 Dupla R$ 93,60 R$ 93,60

Fonte: Via Brasil

O reajuste abrange ainda o município de Trairão (PA) com valores de R$ 300,80 a R$ 676,80.

De acordo com a concessionária responsável pela rodovia, Via Brasil, as formas de pagamento aceitas são: dinheiro, cartão de débito, pix e tags convencionais e de vale-pedágio.

Fonte: g1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/17:45:36

