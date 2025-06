Preços de SOL, DOGE e XRP sobem; contratos da BAY Miner ajudam usuários a ganhar até US$ 67.708 em criptomoeda estável

Foto: Reprodução | Aproveite o momento do mercado com os contratos móveis da BAY Miner, que oferecem ganhos em tempo real com altcoins em alta

À medida que o mercado global de criptomoedas continua a se recuperar em meio a tensões geopolíticas e à busca dos investidores por renda passiva estável, a BAY Miner, principal plataforma de mineração em nuvem do mundo, anunciou o lançamento da mais recente atualização de seu aplicativo móvel. Agora, usuários comuns podem minerar facilmente Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) e Solana (SOL) diretamente pelo celular, sem necessidade de configuração de hardware.

Um porta-voz da BAY Miner afirmou:

“Diante da instabilidade dos mercados tradicionais e da polarização em torno dos ETFs de criptomoedas, observamos que os investidores estão migrando da especulação para estratégias de renda passiva. Nosso objetivo é tornar a mineração de criptomoedas tão acessível quanto o banco móvel. Esta solução elimina barreiras tradicionais, altos custos de configuração e complexidade técnica, permitindo que qualquer pessoa participe facilmente da mineração em nuvem e obtenha renda.”

Renda ao seu alcance: mine onde e quando quiser

O aplicativo móvel da BAY Miner integra todas as funções principais da plataforma, com operação intuitiva e eficiente, oferecendo:

Novo painel para visualizar rendimentos em tempo real

Compra e gerenciamento de contratos com um clique

Integração com carteira cripto, segura e prática

Recarga e saques rápidos

Visão geral de rendimentos em múltiplas moedas (BTC, DOGE, LTC, etc.)

Suporte multilíngue 24/7

Os usuários podem acompanhar o status e os lucros das máquinas de mineração a qualquer momento e lugar, alcançando o verdadeiro significado de “liberdade de mineração na palma da mão”.

Cenário de Mercado

A atualização coincidiu com o pedido de ETF da Solana e a promoção dos ETFs de Bitcoin-Ethereum por Donald Trump, o que levou a um otimismo no mercado. O andamento do processo da Ripple com a SEC também continua influenciando o preço do XRP.

Dados da BAY Miner mostram que o número de registros de usuários móveis no segundo trimestre de 2025 aumentou 29%, acompanhando o crescimento na busca por termos como:

“melhores plataformas de mineração em nuvem em 2025”

“renda passiva em cripto durante a volatilidade”

Por que escolher a BAY Miner?

Operações em locais regulamentados, com hospedagem estável e ecológica Cadastro com recompensa de US$ 15 em poder de computação Experiência completa via celular – controle sua renda de onde estiver Rendimento diário automático, sem necessidade de operação manual Segurança e conformidade, com operação estável há 7 anos Suporte a múltiplas moedas para compra de contratos (USDT-TRC20, BTC, XRP, ETH, LTC, USDC, BNB, USDT-ERC20, BCH, DOGE, SOL e outras) Contratos diversificados disponíveis

Exemplo de rendimentos potenciais por contrato:

Contrato Valor Investido Lucro Potencial Total BTC [Contrato de Experiência para Novos Usuários] US$ 100 US$ 100 + US$ 10 BTC [Plano de Contrato Principal] US$ 600 US$ 600 + US$ 43,20 DOGE [Plano de Contrato Principal] US$ 3.000 US$ 3.000 + US$ 825,30 BTC [Plano de Contrato de Energia] US$ 8.000 US$ 8.000 + US$ 4.340 BTC [Plano de Contrato de Energia] US$ 30.000 US$ 30.000 + US$ 23.220

Observação: As estimativas de lucro dependem das condições da rede e da volatilidade do mercado.

Para mais planos de contrato, acesse o site oficial da BAY Miner.

Você pode começar a receber lucros já no dia seguinte após a compra do contrato.

Quando sua conta atingir US$ 100, você pode sacar os fundos para sua carteira ou reinvestir em outros contratos.

Baixe o aplicativo BAY Miner agora e inicie sua jornada de renda cripto eficiente e estável!

Sobre a BAY Miner

A BAY Miner é a principal fornecedora mundial de serviços de mineração em nuvem de criptomoedas. Desde 2017, oferece soluções seguras, transparentes e sustentáveis para mineração, atendendo usuários em mais de 180 países. A plataforma suporta ativos como BTC, ETH, XRP, DOGE, entre outros, sendo uma forma confiável para investidores individuais e institucionais participarem do universo blockchain.

Site oficial: https://www.bayminer.com

Download do aplicativo: https://bayminer.com/xml/index.html#/app

Contato de Mídia

Alicia Thorne

Gerente Global de Comunicação

Email: info@bayminer.com

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2025/07:32:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...