‘Predador’: homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantil em Belém

A imagem em destaque mostra policiais civis durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

A prisão ocorreu durante a operação “Predador”, que tem o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (19/8), no bairro da Condor, em Belém, por armazenamento de conteúdo pornográfico infantil. A prisão ocorreu durante a segunda fase da operação “Predador”, que tem o objetivo de combater crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Ananindeua e na capital paraense.

“Nós apreendemos os aparelhos celulares pertencentes aos investigados e o material será encaminhado para perícia técnico-científica, a fim de subsidiar a investigação e possibilitar o completo esclarecimento dos fatos. Em Belém, um dos sujeitos recebeu voz de prisão em flagrante no momento em que encontramos conteúdo pornográfico infantojuvenil em seu celular”, destacou a coordenadora da operação, delegada Géssica Araruna.

Vasto material ilícito foi encontrado no dispositivo móvel do suspeito, que confessou consumir esse tipo de conteúdo desde o ano de 2023. Ele foi conduzido para a delegacia, onde passou pelos procedimentos de praxe e está à disposição do Poder Judiciário.

A ação foi realizada pela Divisão de Combate a Crimes contra Grupos Vulneráveis Praticados por Meios Cibernéticos (DCCV).

Predador

O nome da operação faz alusão direta ao comportamento dos suspeitos, que atuam como consumidores desse tipo de conteúdo criminoso. “Ao consumir este tipo de conteúdo que é ilegal, os criminosos alimentam e estimulam uma cadeia de produção, divulgação e comercialização de imagens e vídeos de violência sexual contra menores. A escolha do termo utilizado para denominar a operação reforça o alerta de que cada ato de consumo perpetua o ciclo de abusos, gera novas vítimas e fortalece redes criminosas que exploram crianças e adolescentes”, concluiu a delegada.

A primeira fase da operação “Predador” ocorreu em maio de 2025, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, ocasião em que também foram cumpridos mandados contra investigados residentes naquele município. As investigações continuam e novas diligências não estão descartadas, conforme o avanço da análise do material apreendido.

Denúncia

Todas as informações sobre abuso de crianças e adolescentes podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181, ou por meio do WhatsApp (91) 98115-9181, com a Iara. Em ambas as situações, o sigilo e o anonimato são garantidos.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/08/2025/15:40:31

