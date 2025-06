Prédio da UPA 24h passa por reforma em Santarém; obra terá custo de quase R$ 1 milhão

Upa de Santarém — Foto: Ândria Almeida – Ascom UPA 24h

De acordo com a Prefeitura de Santarém, obras iniciaram com reestruturação da cobertura da unidade. Atendimentos seguem normalmente, mesmo com as obras.

O prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas está passando por obras em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com a Prefeitura de Santarém, o investimento para melhorias do espaço é de quase R$ 1 milhão.

As obras iniciaram com a reestruturação da cobertura da unidade e adequações das instalações elétricas. Também estão previstas intervenções em pintura, troca de forros, revestimentos, esquadrias e outras adequações.

Para que não haja intercorrências no fluxo de atendimentos da unidade, os serviços estão sendo realizados por setores. A pediatria passou para a sala verde para que o telhado seja reformado.

A obra contou com investimento de R$ 988.436,45. O secretário municipal de Saúde, Everaldo Martins Filho, explica que a reforma é uma medida necessária e planejada para garantir a continuidade do atendimento com mais qualidade.

“Sabemos que obras causam transtornos e por isso pedimos a compreensão da população. Mas é importante ressaltar que esse investimento é essencial para tornar a estrutura da UPA mais eficiente, tanto para os usuários quanto para os profissionais que atuam diariamente no local”, contou Everaldo.

Em entrevista ao g1, o prefeito de Santarém, Zé Maria Tapajós, também comentou sobre as obras da Upa. Ele enfatizou que essa é a primeira vez que a unidade passa por reforma desde a sua entrega pelo governo.

“A reforma da upa vai criar muito transtorno, mas é um transtorno necessário e as pessoas vão compreender e conviver com esse transtorno durante esse período que vai estar em obra. A upa nunca recebeu uma reforma desde o que foi entregue pelo governo”, contou Zé Maria Tapajós.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), as UBS’s dos bairros Mararu e Matinha terão o horário ampliado às segundas-feiras. A UBS do bairro de Fátima nas terças e quintas-feiras e a UBS Salvação nas quartas e sextas-feiras.

Já as UBS’s dos bairros Nova República e Santarenzinho oferecem atendimento noturno das 19h às 7h, com plantão 24h durante fins de semana e feriados. Nos demais dias, todas as UBS’s urbanas seguem o horário regular das 7h às 18h.

Fonte: Dominique Cavaleiro, Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:27:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...