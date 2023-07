Prédio desaba em Recife; crianças e adultos estão soterrados

Prédio desabou no início da manhã e há relatos de desaparecidos. (Foto:Reprodução).

Um prédio desabafou em Paulista, no Recife, na manhã desta sexta-feira (7). O Corpo de Bombeiros trabalha no local e há desaparecidos.

Uma tragédia atingiu moradores da Paulista, no grande Recife, em Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (7). Parte de um prédio desabou no bairro do Janga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há crianças e adultos soterrados nos escombros.

O desabamento ocorreu no inicio da manhã, por volta das 6h, quando os Bombeiros foram acionados. O edifício faz parte do conjunto Beira-Mar. De acordo com as autoridades de resgate, um bloco do prédio caiu completamente e outro parcialmente.

Edifício continua interditado após desabamento de sacadas

Segundo o Corpo de Bombeiros, há várias pessoas desaparecidas. Elas moravam no edifício. A equipe de resgate trabalha em meio a fortes chuvas que está caindo na cidade. Os agentes já conseguiu encontrar duas mulheres com vida. Uma delas foi encaminhada para o Hospital Miguel Árraes.

Veja o momento do desabamento

🚨 Momento exato do desabamento de um prédio no Paulista, no Grande Recife Há várias pessoas soterradas. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local tentando fazer os resgates. Chove muito no momento. pic.twitter.com/jcVoJqjm9x — Raphael Guerra (@raphaelguerra) July 7, 2023

“Prédio caixão”

O formato do prédio é popularmente conhecido como “caixão”, em que as paredes de alvenaria fazem a função de sustentação da estrutura, sem vigas ou pilares. O edifício tinha térreo e três andares, com quatro apartamentos cada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/07/16:57:51

