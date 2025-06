Prefeita de cidade no PA aparece dançando de biquíni na internet e rebate críticas: ‘Julgada como se isso anulasse a competência’

Prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (MDB) posta vídeo dançando forró e rebate críticas. — Foto: Reprodução / Instagram

Prefeita de Marituba Patrícia Alencar (MDB) dança forró em momento de lazer; internautas divergem sobre exposição de figuras públicas nas redes sociais.

Um vídeo que mostra a prefeita de Marituba, Patrícia Alencar (MDB), dançando forró de biquíni em um quarto da casa dela repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões entre moradores da cidade. A gravação foi publicada originalmente em um perfil privado no Instagram, mas viralizou ao ser compartilhada por aplicativos de mensagens.

Ela disse que “infelizmente, na sociedade em que vivemos, o corpo de uma mulher incomoda mais do que a corrupção, a ineficiência ou o descaso na política”.

“Quando um homem se diverte ou relaxa, é visto como autêntico. Mas, quando se trata de uma mulher, ela é julgada como se isso anulasse sua competência”, afirmou.

Polêmica

Embora o conteúdo não tenha sido divulgado por canais institucionais, a repercussão foi imediata e dividiu opiniões sobre limites entre vida pessoal, liberdade individual e o decoro esperado de autoridades eleitas.

Críticos do vídeo publicado por Patrícia afirmam que a gravação compromete a imagem institucional do cargo e que, mesmo sendo um momento pessoal, o conteúdo não condiz com o comportamento esperado de uma autoridade pública — especialmente em tempos de exposição constante nas redes sociais.

“Não se trata de moralismo, mas de responsabilidade com a imagem pública. O cargo exige postura, mesmo fora do gabinete”, comentou um internauta. Outros destacaram que, em uma cidade com desafios sociais relevantes, o episódio poderia desviar o foco das pautas prioritárias da gestão.

A repercussão segue nas redes — entre memes, críticas e defesas — e levanta discussões sobre o papel da mulher na política, os limites da exposição e o que se espera de uma liderança pública em tempos de internet e vigilância constante.

Defesas e debate sobre machismo

Natural de Bodocó, no sertão de Pernambuco, Patrícia Alencar foi reeleita prefeita de Marituba em 2020, com mais de 70% dos votos válidos. Mãe de três filhos, ela trocou a medicina pelo empreendedorismo e, desde que entrou na vida pública, tem usado ativamente as redes sociais para divulgar ações da gestão e dialogar com a população.

A prefeita se manifestou por meio de seu perfil oficial e reagiu às críticas. Em tom de desabafo, Patrícia afirmou que está sendo julgada por padrões machistas e ressaltou que mulheres podem ocupar múltiplos papéis: “Mulher pode ser trabalhadora, mãe e ‘bonitinha’”, escreveu.

A reação gerou apoio de parte da população, que destacou o direito à vida pessoal da gestora e a autenticidade com que ela se comunica nas redes. Para apoiadores, o vídeo revela uma figura política acessível, próxima da realidade da maioria das mulheres brasileiras.

