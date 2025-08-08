Prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, denuncia ter sido vítima de violência doméstica

(Foto: Reprodução) – Conhecida nacionalmente após vídeo de biquíni viralizar, gestora usou data simbólica para narrar em carta as agressões que sofreu e reafirmar defesa das mulheres

A prefeita de Marituba, Patrícia Alencar, decidiu tornar pública uma parte dolorosa de sua vida na última quinta-feira (07). Em uma carta lida nas redes sociais, ela revelou ter sido vítima de violência doméstica por 18 anos, expondo agressões, humilhações e o controle abusivo que sofreu.

VEJA O VÍDEO:

A gestora, que ganhou repercussão nacional no início do ano após um vídeo de biquíni circular nas redes sociais, disse que escolheu a data para mostrar que, mesmo mulheres em posição de liderança, podem ser vítimas e que romper o silêncio é um passo fundamental.

O relato começa descrevendo um namoro de infância que parecia “lindo e mágico” no início, mas que rapidamente se transformou em um cenário de ciúme doentio, restrições e manipulação emocional. “A roupa deixou de ser escolha minha, a amizade passou a ser ameaça”, disse.

Segundo Patrícia, o parceiro controlava seu celular, proibia trabalhos acadêmicos com homens e chegou a agredi-la fisicamente ao descobrir que ela estudava com um amigo homossexual. “Foi quando levei meu primeiro soco e ele cortou meu cabelo com uma faca. Perdoei. Ele chorou, pediu perdão, e acreditei que nunca mais se repetiria.”

Ao longo dos anos, a violência aumentou. Já casada e com filhos, passou a sofrer agressões na frente de colegas de trabalho, puxões de cabelo e tapas que deixaram marcas físicas e emocionais. “Já dormi em hotel para meus filhos não me verem. Mesmo sendo defensora das mulheres, vivia tudo isso. Comecei a duvidar dos meus valores.”

Patrícia afirmou que demorou quase duas décadas para encontrar forças para contar sua história. “Essa carta é minha. Passei 18 anos para ter coragem de falar tudo o que passei. A cada 30 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Essa é uma luta que não vou parar e vou defender.”

A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 de agosto de 2006, é considerada um marco na proteção e no combate à violência doméstica no Brasil, prevendo medidas protetivas, punições mais severas e ações de prevenção.

Fonte: Roma News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2025/14:16:29

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...