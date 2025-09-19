Prefeito acusado de matar PM é solto no Maranhão

Foto: Reprodução | Tribunal determinou que João Vitor Xavier responda ao processo em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica e restrições judiciais

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) decidiu pela soltura de João Vitor Peixoto Moura Xavier, prefeito de Igarapé Grande, acusado de homicídio qualificado pela morte do policial militar Geidson Thiago da Silva dos Santos. O crime aconteceu durante uma vaquejada no Parque Maratá, em Trizidela do Vale, no dia 6 de julho.

A corte entendeu que a gravidade do caso, por si só, não justifica a manutenção da prisão preventiva e que não há indícios de risco de fuga, interferência nas investigações ou ameaça à ordem pública. Com isso, o gestor passará a responder ao processo em liberdade, mas deverá usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas restritivas, como não se aproximar de testemunhas, não frequentar bares e casas noturnas e respeitar restrição de circulação no período noturno.

De acordo com as investigações, a discussão teria começado após uma reclamação sobre o farol alto do carro do prefeito. Testemunhas relataram que o policial, que estava de folga, armado e sob efeito de álcool, iniciou as agressões verbais e físicas. Em seguida, o prefeito efetuou cinco disparos contra Geidson, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A defesa sustenta que João Vitor agiu em legítima defesa, argumento que ganhou respaldo parcial em laudo pericial. O documento apontou que os disparos foram feitos de frente e em curto intervalo de tempo, sugerindo reação imediata. A Polícia Militar também confirmou que a vítima havia sido orientada a deixar o evento e retornar ao serviço, mas desobedeceu, permanecendo no local armada e consumindo bebidas alcoólicas.

Atualmente afastado do cargo por motivos de saúde, o prefeito aguardará o julgamento em liberdade. O processo segue em tramitação e deve definir se o caso será reconhecido como legítima defesa ou homicídio qualificado.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/16:22:02

