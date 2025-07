Prefeito Aurélio Goiano retoma os grandes eventos e inicia novo ciclo cultural em Parauapebas

(Foto: Reprodução) – Cada uma das 23 quadrilhas que participarão do festival receberá R$ 30 mil.

O prefeito Aurélio Goiano (Avante) anunciou um forte investimento de R$ 690 mil em premiações diretas para o Festival Junino, mesmo em um momento de arrecadação mais baixa para o município. Essa decisão se destaca em comparação com administrações passadas, que, mesmo em períodos de maior receita, não priorizaram a cultura popular da região.

Essa iniciativa marca uma mudança: a cultura será usada como ferramenta para o desenvolvimento e para fortalecer a identidade de Parauapebas, indo além da sua vocação mineradora. Cada uma das 23 quadrilhas que participarão do festival receberá R$ 30 mil. Esse dinheiro movimentará a economia local, beneficiando diversos profissionais que muitas vezes não são vistos, como costureiras, músicos, decoradores e pequenos fornecedores.

Mais do que uma simples festa, o Festival Junino é visto como uma estratégia de governo. Quem conhece o trabalho de Aurélio Goiano como produtor de rodeios sabe que ele tem experiência em transformar eventos em ações importantes para a comunidade. Agora, como prefeito, ele tem a oportunidade de fazer isso em larga escala.

O festival representa, assim, um governo que busca resgatar a importância da cultura e posicionar a cidade de Parauapebas como um ponto de atração para o turismo cultural em todo o sul e sudeste do Estado do Pará.

