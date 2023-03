Prefeito de Altamira se reúne com Ministro de Portos e Aeroportos,para a construção de um aeródromo em Castelo de Sonhos

(Foto: Divulgação) – Prefeito Claudomiro Gomes solicitou ao ministro Márcio França que seja concedida autorização para outra companhia aérea atender Altamira; a construção de um aeródromo em Castelo de Sonhos e o uso da área verde pertencente à Infraero para instalar o Parque Ambiental Municipal

O prefeito de Altamira e presidente da ACBM – Associação do Consórcio de Municípios de Belo Monte, Claudomiro Gomes, esteve nesta terça-feira, 28, à tarde, em audiência com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com prefeito, durante a reunião foi discutida a possibilidade do governo federal conceder autorização para que mais uma empresa aérea passe a operar no Aeroporto de Altamira, com o objetivo de fazer com que a concorrência estimule a redução dos preços das passagens e a diversificação de horários de voos. Claudomiro também solicitou a construção de um aeródromo em Castelo de Sonhos, para atender a este distrito e também Cachoeira da Serra.

Outro assunto abordado foi a cessão de uma vasta área verde pertencente à Infraero, no entorno do aeroporto, para que a prefeitura instale um Parque Ambiental Municipal, para explorar o potencial turístico e de lazer na área, ao mesmo tempo preservando o meio ambiente.

De acordo com Claudomiro Gomes, o ministro se mostrou interesse em atender todas as demandas apresentadas a ele.

“Prosseguindo nossa agenda em Brasília, teremos, hoje e amanhã, mais audiências com ministros, reuniões com a bancada federal do Pará e a programação da Marcha dos Prefeitos a Brasília, sempre em busca de mais recursos para investir na qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito.

