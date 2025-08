Prefeito de Ananindeua, Daniel Santos é alvo de operação e afastado do cargo pela Justiça

Dr. Daniel Santos Alepa — Foto: Ozea Santos / Alepa

Operação Hades investiga suspeitas de crime de fraude em licitações, corrupção ativa e passiva de agentes públicos e empresários. Prefeito diz que ‘decisão utiliza instrumentos arbitrários’.

O prefeito de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, Daniel Santos (PSB), foi afastado do cargo nesta terça-feira (5) por decisão liminar do Tribunal de Justiça do Pará. Ainda cabe recurso. A medida foi determinada pelo desembargador Pedro Sotero, no âmbito de uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Em nota, a prefeitura de Ananindeua informou que a decisão utiliza instrumentos arbitrários, baseados em uma decisão monocrática, sem direito à defesa prévia. Nas redes sociais, Daniel disse que irá recorrer da decisão judicial para seu afastamento.

Segundo o Ministério Público do Pará (MPPA), além do afastamento, foram cumpridos mandados em endereços localizados na região metropolitana de Belém, no interior e fora do Estado do Pará, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo apuração do g1, os agentes do Gaeco apreenderam maquinários rurais em uma fazenda do prefeito Daniel, localizada no município de Tomé-Açu. O valor dos bens ainda não foi detalhado pelo MPPA, órgão responsável pela investigação feita sob sigilo.

Ainda de acordo com o MP, a investigação tem como objetivo de apurar a prática de crime de fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios, além de corrupção ativa e passiva de agentes públicos e empresários.

De acordo com o Ministério Público, a operação ainda está em andamento, com 16 equipes dando cumprimento às ordens judiciais.

