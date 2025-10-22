Prefeito de Belém exonera diretor de Cultura por fazer tatuagem na hora do trabalho

Foto: Reprodução | Decisão de Igor Normando ocorre após servidor ser flagrado utilizando dependências do Museu Casa Francisco Bolonha para se tatuar.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), determinou a exoneração imediata do servidor Anderson Reis, que exercia a função de diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). A medida foi tomada após a constatação de que o servidor utilizou o espaço e o mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, para fins pessoais — entre eles, a realização de tatuagens durante o horário de expediente.

Em nota, a Prefeitura de Belém informou que repudia qualquer conduta incompatível com a ética e a responsabilidade que devem pautar o serviço público municipal.

“A decisão reflete o compromisso da gestão com a integridade, o respeito ao patrimônio público e a boa aplicação dos recursos e espaços municipais”, destacou o comunicado.

A exoneração deve ser publicada na edição desta quarta-feira, 22 de outubro, do Diário Oficial do Município.

Fonte: Diário do Pará e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2025/10:51:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...