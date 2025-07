Prefeito de Itupiranga anuncia entrega carrinhos a vendedores ambulantes

(Foto: Reprodução) – O anúncio foi feito através de um vídeo divulgado nas redes sociais, onde o prefeito mostrou os equipamentos e destacou seus benefícios para o comércio local.

O Prefeito de Itupiranga, Wagno Godoy (PP), anunciou oficialmente a entrega de dez carrinhos novos e de alta qualidade para vendedores ambulantes de bebidas na cidade. O anúncio foi feito através de um vídeo divulgado nas redes sociais, onde o prefeito mostrou os equipamentos e destacou seus benefícios para o comércio local.

Os carrinhos, descritos como de excelente qualidade e tamanho ideal, foram desenvolvidos para otimizar a venda de produtos como água de coco, água mineral e cervejas, visando impulsionar a renda dos beneficiados. A iniciativa, que contempla dez famílias, é parte do programa “Mais Renda” e demonstra o compromisso da gestão municipal em apoiar o empreendedorismo e a geração de oportunidades.

Segundo o prefeito, cada carrinho representa um passo importante para garantir que mais famílias tenham uma fonte de renda estável e digna em Itupiranga. A Secretaria de Assistência Social teve papel fundamental na viabilização do projeto, alinhando as ações com a proposta de desenvolvimento social e econômico do município.

Fonte: Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/15:40:42

