Prefeito de Tucumã, no Pará, revela que está ameaçado de morte por facção criminosa

Celso Lopes, do PSDB, disse que o nome dele estaria em uma lista de ‘marcados para morrer’ e que teve segurança pessoal reforçada.

O prefeito de Tucumã, Celso Lopes (PSDB), revelou que está sendo ameaçado de morte por uma facção criminosa na cidade.

Ainda de acordo com Lopes, o nome dele estaria em uma lista de “marcados para morrer”.

O motivo das ameaças, segundo o prefeito, é porque ele teria, anos atrás, prometido acabar com organizações criminosas no município.

As declarações foram feitas durante entrevista a uma rádio local. Segundo o prefeito, a facção criminosa pratica assaltos em garimpos e também atua com crimes de “pistolagem” na região.

O prefeito de Tucumã disse, ainda, que assim que soube das ameaças informou ao secretário de Segurança Pública do Pará, Ualame Machado, e a alguns deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

O gestor garantiu que o Comando Geral da Polícia Militar enviou policiais militares para fazer a segurança pessoal dele.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informou que as forças de segurança do Estado apuram os relatos de ameaça e que o prefeito recebeu suporte e orientações da equipe policial.

Fonte: Por g1 Pará — Belém / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/12/2023/12:59:34

