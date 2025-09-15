Prefeito Gelson Dill inicia segundo mandato em Novo Progresso com 88,5% de aprovação popular

Foto:Ascom Prefeitura | Pesquisa realizada pela empresa Ibox destaca avanços em infraestrutura, saúde, educação e programas sociais no município.

Um levantamento realizado pela empresa Ibox em Novo Progresso apontou índices expressivos de aprovação à administração do prefeito Gelson Dill, que inicia o segundo mandato com alto respaldo popular.

De acordo com a pesquisa, 88,5% dos moradores avaliam positivamente a gestão. Desse total, 37,25% consideram o governo “ótimo” e 51,25% o classificam como “bom”. Outros 7,5% apontaram a administração como “regular”, enquanto 2,75% avaliaram como “ruim” e 1,25% como “péssima”.

Entre os pontos mais citados pelos entrevistados estão os investimentos em infraestrutura, o fortalecimento da saúde básica, os avanços na educação e a ampliação dos programas sociais.

O resultado reforça a credibilidade política de Gelson Dill, que ao longo dos últimos anos consolidou parcerias estratégicas e implantou projetos com impacto direto na comunidade. A avaliação positiva também é vista como um incentivo para que a gestão dê continuidade às obras, programas e políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município.

Fonte: conecta progresso/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/09/2025/16:50:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...