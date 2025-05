Prefeitos do sul e sudeste do Pará se reúnem com Equatorial para cobrar melhorias no fornecimento de energia

Foto:Reprodução | Encontro foi realizado na terça-feira (27), na sede da AMATCarajás em Belém

Na terça-feira (27), a sede da AMATCarajás, em Belém, foi palco de uma reunião decisiva entre prefeitos e prefeitas da entidade e representantes da Diretoria da Equatorial Pará.

O objetivo do encontro foi buscar soluções urgentes para os problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica que afetam municípios das regiões Sul e Sudeste do estado.

A reunião foi conduzida pelo presidente da AMATCarajás e prefeito de Cumaru do Norte, Nego, que destacou a força da união dos gestores municipais, agradeceu a presença da concessionária, do Compart, e ressaltou o apoio do senador Jader Barbalho e do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (ALEPA), deputado Chicão.

“Essa reunião marca um momento histórico para a AMATCarajás, que tem unido esforços por meio do diálogo e de parcerias com o objetivo de proporcionar uma energia de qualidade para a população do Sul e Sudeste do Pará”, afirmou o presidente da entidade.

Durante o encontro, prefeitos, prefeitas, vereadores e secretários municipais relataram diversos problemas enfrentados nas cidades, como interrupções frequentes no fornecimento de energia, oscilações de tensão, demora no atendimento, além da falta de manutenção e assistência técnica nas redes de distribuição.

A reunião integra uma série de ações articuladas pelos prefeitos da AMATCarajás, que na semana passada estiveram em Brasília para tratar do mesmo tema. As demandas apresentadas na capital federal motivaram o senador Jader Barbalho a protocolar um ofício junto ao Ministério de Minas e Energia e à Procuradoria-Geral da República, solicitando intervenção na empresa Equatorial Energia.

Como reforço, a ALEPA criou, na segunda-feira (26), uma comissão específica para acompanhar a qualidade dos serviços prestados pela distribuidora de energia no estado.

Como encaminhamento imediato, foi instituído um grupo de trabalho com participação de prefeitos, vereadores, representantes da Equatorial e deputados estaduais. Também será elaborado um cronograma de ações para execução nos municípios.

Pela Equatorial Pará, participaram os gerentes Álvaro Bressan e Mauro Chaves (Relações Institucionais), João Pedro (Relacionamento com Clientes), Gustavo Tavares (Operações e Mercado), Gabriel Araújo Andrade (Operações Jurídicas) e Sidnei Tavares (superintendente da Regional Sul). Os deputados estaduais Aveilton Souza e Fábio Figueiras também estiveram presentes.

Entre os gestores do sul e sudeste do Pará, participaram da reunião os prefeitos e prefeitas Valber Milhomem (Bannach), Marcos Baxim (Brejo Grande do Araguaia), Elida Elena (Conceição do Araguaia), Eduardo Russinho (Goianésia do Pará), Wagno Godoy (Itupiranga), Everton Macias (Nova Ipixuna), Valdir Lemes (Nova Repartimento), Aurélio Goiano (Parauapebas), Márcio Folha (Palestina do Pará), Adriana Andrade (Rondon do Pará), Laane Barros (Piçarra), Domingos Enfermeiro (Pau D’Arco), Jefferson Oliveira (São Geraldo do Araguaia) e Mussum (Santa Maria das Barreiras). Os municípios de Rio Maria e Breu Branco foram representados por seus vereadores.

