Prefeitura atualiza cronograma de convocação de aprovados em concurso público

Sede da Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará — Foto: Agência Santarém / Divulgação

Para melhor sistematizar este processo, a Prefeitura atualizou o cronograma de convocações.

A Prefeitura de Santarém publicou na manhã desta quarta-feira (2), o novo cronograma da convocação dos aprovados no concurso. A primeira convocação já foi feita e na próxima semana será realizada a posse para os aprovados que entregaram todos os documentos no prazo.

Na segunda convocação, 283 candidatos devem apresentar sua respectiva documentação na data provável de 05/05 a 05/06. O período para análise preliminar da documentação será de 15 dias úteis. O resultado preliminar para sanar possíveis pendências será de 30/06 a 14/07 e a data da posse será em 04/08.

A terceira convocação, serão 171 candidatos. A data provável para publicação do edital de convocação será de 01/10 a 03/11. A análise preliminar será de 04 a 25/11, o resultado preliminar para sanar possíveis pendências será divulgado de 27/11 a 10/12, a data da posse está marcada para 02/02/2026.

O prazo de validade do concurso será de até dois anos a contar da data de sua homologação, podendo ser prorrogado, uma vez e por igual período, por ato discricionário do prefeito municipal de Santarém.

O prefeito Zé Maria Tapajós destacou o zelo pela administração pública. “Reafirmamos que a gestão tem o compromisso com a valorização do serviço e servidor público. Reunimos com comissão dos aprovados e apresentamos o cronograma atualizado. Este ano, serão convocados 60% dos aprovados e para o início do próximo ano, outros servidores serão empossados”, concluiu.

