Prefeitura de Belterra – PA abre mais de 90 vagas em seletivo

Inscrições devem ser realizadas de maneira presencial. Foto: montagem / Concursos no Brasil

Processo seletivo Prefeitura de Belterra, no Pará, tem oportunidades para contratação temporária. Faça sua inscrição.

Estão abertas as inscrições para participar do processo seletivo Prefeitura de Belterra, no estado do Pará, que visa preencher 97 vagas, com reserva para pessoas com deficiência e cadastro reserva. O edital nº 001/2025 tem oportunidades de níveis superior, médio e fundamental.

continua depois da publicidade

O processo seletivo simplificado terá validade por um ano, a contar da data da publicação do edital de resultado definitivo, podendo ser prorrogado uma única vez e por igual período.

Vagas no processo seletivo Prefeitura de Belterra

As funções destinadas a profissionais com nível superior de escolaridade são de Turismólogo, Jornalista, Gestor de Sistemas da SEMUTRAN e Médico Veterinário.

Já a ocupação de nível médio é de Fiscal de Posturas. As funções de nível fundamental incompleto são de Operador de Roçadeiras Manuais, Operador de Motosserra, Agente de Segurança Patrimonial, Auxiliar de Obras e Instalações e Motorista.

As remunerações ofertadas aos profissionais são de R$ 1.518,00 para atuar em jornadas de 40 horas por semana.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas de maneira presencial, apenas no dia 21 de fevereiro de 2025, com atendimento das 8h01 às 16h59.

Será preciso comparecer à Secretaria Municipal de Educação Básica – SEMEB, que está localizada na Vila Americana, nº 253, Centro, com a documentação prevista no edital.

Avaliação dos candidatos

Após a realização das inscrições, os candidatos inscritos no processo seletivo Prefeitura de Belterra serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório;

Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

Confira, a seguir, os critérios de desempate que serão adotados de uma única vez, ao final do certame, na seguinte ordem:

Idade igual ou superior a 60 anos;

Maior pontuação obtida na contagem do tempo de experiência profissional na área que concorre;

Maior pontuação na entrevista;

Maior idade, considerando dia, mês e ano de nascimento.

Confira o edital

Saiba mais detalhes com a leitura do edital normativo publicado na página da Prefeitura de Belterra. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone (93) 3558-1182.

Fonte: Márcia Pereira – Concurso no Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/02/2025/08:25:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...