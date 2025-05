Prefeitura de Itaituba – PA informa abertura de edital de Processo Seletivo com diversas vagas

Foto: Reprodução | No estado do Pará, a Prefeitura de Itaituba anunciou a abertura de um Processo Seletivo, com o objetivo de contratar profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Técnico em Higiene Bucal (1 Vaga); Fonoaudiólogo (2 Vagas); Psicólogo (1 Vaga); Terapeuta Ocupacional (5 Vagas); Microscopista; Enfermeiro da Família; Condutor de Veículos de Urgência; Motorista de Veículos Leves; Técnico em Enfermagem (1 Vaga).

Os profissionais contratados atuarão em jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remuneração de R$ 1.518,00 a R$ 2.884,00.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 28 e 29 de maio de 2025, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, no Centro Administrativo Municipal – Setor de Imunização, localizado na Rod. Transamazônica, s/n, Floresta.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise documental, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Vigência

A vigência dos contratos de trabalho temporários será de um ano, a contar a partir do dia 1º de maio de 2025 até o dia 30 de abril 2026, podendo ser prorrogados e rescindidos a critério da Administração Pública.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.

