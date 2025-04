Prefeitura de Marabá arrecada quase R$ 5 milhões por dia no 1º bimestre de 2025

Com faturamento em dia, Prefeitura de Marabá não tem desculpa para não investir | Foto: Reprodução

De um ano para outro, município que mais produz cobre no país aumentou faturamento na ordem de R$ 165 milhões, suficiente para “comprar” duas prefeituras de Novo Ipixuna — e sobraria um trocado.

A administração de Marabá foi a que, proporcionalmente, mais enriqueceu no sudeste do Pará entre as prefeituras mais ricas da mesorregião que comporta 39 municípios. Nos 59 dias do primeiro bimestre de 2025, a Prefeitura de Marabá arrecadou R$ 293,68 milhões em receita líquida, numa impressionante média de R$ 4,978 milhões por dia, a mais alta da história.

As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu, que analisou o balanço de execução orçamentária encaminhado pelo governo de Cunha aos órgãos de controle externo no último final de semana. Os dados são oficiais, estão consolidados e o prefeito entregou-os com pontualidade, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Com a performance magistral, Marabá registrou crescimento nominal de 12,1% na arrecadação frente aos R$ 261,99 milhões recolhidos nos primeiros dois meses do ano passado. A título de comparação, no vizinho município de Parauapebas, governado por Aurélio Goiano, a receita líquida do primeiro bimestre afundou 6,83% este ano.

Marabá, por seu turno, fatura como nunca. Em janeiro, houve pico de receita, da ordem de R$ 156,54 milhões, montante recorde para o mês. No ano passado, à mesma época, a arrecadação já livre de deduções foi de R$ 134,65 milhões. O crescimento de janeiro de 2025 frente a janeiro de 2024 foi de impressionantes 16,25%.

Em fevereiro deste ano, foram recolhidos R$ 137,14 milhões — também recorde para o mês — contra R$ 127,34 milhões no ano passado, crescimento de 7,7%. Ao todo, os dois primeiros meses deste ano foram R$ 31,69 milhões mais graúdos que o início de 2024.

Receita ultrapassa R$ 1,5 bi

Pela primeira vez, a receita líquida anualizada de Marabá rompeu a barreira de R$ 1,5 bilhão. No cômputo de 12 meses corridos, entre março de 2024 e fevereiro de 2025, passaram pelos cofres do município aproximadamente R$ 1,508 bilhão, 12,25% acima dos R$ 1,343 bilhão de faturamento no período encerrado em fevereiro de 2024.

Em apenas um ano, a Prefeitura de Marabá enriqueceu R$ 164,53 milhões. É como se o governo da Capital do Cobre tivesse “engolido” a arrecadação inteira de duas Nova Ipixuna, vizinha sua que reportou receita líquida de R$ 80 milhões em 12 meses encerrados em fevereiro deste ano. É muito dinheiro, ainda mais quando se analisa o comportamento da receita de grandes medalhões.

Em Parauapebas, por exemplo, a arrecadação líquida praticamente estagnou em um ano. Em 12 meses encerrados em fevereiro do ano passado, a receita foi de R$ 2,63 bilhões, enquanto em fevereiro deste ano atingiu R$ 2,64 bilhões. A prefeitura da Capital do Minério teve ganho de apenas R$ 13,5 milhões de um ano para outro e grandes perdas no primeiro bimestre de 2025.

As perspectivas apontam que este será o ano de Marabá, e a administração de Toni Cunha poderá encerrar 2025 com receita real de R$ 1,7 bilhão. O neófito prefeito, demasiado apegado às redes sociais, de onde passa o dia despachando e buscando notoriedade, não terá desculpas financeiras para não trabalhar na vida real, garantindo educação de qualidade, saúde eficiente, saneamento básico e asfalto aos marabaenses. E isso ele já pode prometer no Instagram.

RECEITA DE MARABÁ

– Janeiro de 2025 — R$ 156.539.174,49

– Janeiro de 2024 — R$ 134.652.770,56

– Fevereiro de 2025 — R$ 137.140.628,60

– Fevereiro de 2024 — R$ 127.341.185,26

– 1º bimestre de 2025 — R$ 293.679.803,09

– 1º bimestre de 2024 — R$ 261.993.955,82

– 12 meses encerrados em fevereiro de 2025 — R$ 1.507.940.426,67

– 12 meses encerrados em fevereiro de 2024 — R$ 1.343.408.081,54

