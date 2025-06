Prefeitura de Marabá fecha quadrimestre com mais de R$ 340 milhões em caixa

Prefeitura de Marabá | Foto: Vinícius Soares/Portal Debate

Segundo o secretário Karan El Hajjar, a receita prevista para o ano é de R$ 1.958.145.569. Desse total, R$ 649.533.566 já foram aplicados nos primeiros quatro meses, representando um crescimento de 12,04% em relação ao mesmo período do ano anterior

Durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (18), na Câmara Municipal de Marabá, a Secretaria Municipal de Planejamento e Controle apresentou os dados fiscais referentes ao 1º quadrimestre de 2025. O encontro teve como objetivo avaliar o cumprimento das metas fiscais e foi conduzido pelo vereador Aerton Grande, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.

Segundo o secretário Karan El Hajjar, a receita prevista para o ano é de R$ 1.958.145.569. Desse total, R$ 649.533.566 já foram aplicados nos primeiros quatro meses, representando um crescimento de 12,04% em relação ao mesmo período do ano anterior. O saldo em caixa no fim do quadrimestre ultrapassou R$ 340 milhões, um aumento de 103% no comparativo com 2024.

Também foi apresentado um aumento nas despesas com pessoal. Os gastos com a folha de pagamento passaram de R$ 220,8 milhões no primeiro quadrimestre de 2024 para R$ 227,7 milhões em 2025, uma elevação de 3,13%, o que corresponde a mais de R$ 7 milhões.

A prestação de contas cumpre exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e busca oferecer transparência à gestão orçamentária. O vereador Aerton Grande destacou que os dados apresentados são fundamentais para que o Legislativo e a população acompanhem a aplicação dos recursos públicos e a evolução da arrecadação municipal.

Fonte: Vinícius Soares – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/13:48:40

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...