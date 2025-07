Prefeitura de Marabá realiza terraplanagem e colocação de cascalho na rotatória do Km 06

(Foto: Reprodução) – Essa mudança vai beneficiar, especialmente, os veículos de grande porte que trafegam todos os dias pelo local e, assim, facilitar o fluxo e reduzir pontos de retenção.

Um conjunto de intervenções na rotatória do Km 06 são realizadas para melhorar o fluxo de veículos em uma das áreas de maior tráfego da cidade. O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop), prevê a redução dos canteiros centrais e laterais, o que permitirá o alargamento da pista em até seis metros. Essa mudança vai beneficiar, especialmente, os veículos de grande porte que trafegam todos os dias pelo local e, assim, facilitar o fluxo e reduzir pontos de retenção.

Além da ampliação da pista e da melhoria na base do solo, o trabalho vai eliminar os buracos existentes na área, garantindo mais segurança e fluidez no trânsito. Por enquanto, a intervenção não inclui a instalação de elementos urbanísticos como bancos ou paisagismo. O foco é exclusivamente estrutural, com prioridade na mobilidade.

O engenheiro civil Ronny Gean Tavares é o responsável pela fiscalização da obra e explica que essa mudança vai proporcionar a criação e uma terceira via. “A gente está enlarguecendo, fazendo uma terceira via pra diminuir o fluxo de engarrafamento aqui na área do Km 06. Vai diminuir o engarrafamento porque vai entrar mais veículo na rotatória”, comenta o engenheiro.

Ronny Gean Tavares, engenheiro responsável pela fiscalização da obra

Na tarde da última quinta-feira, 03, as equipes trabalhavam na terraplanagem do local com colocação de cascalho. Foram utilizadas cerca de 50 caçambas de material para fazer a base, que vai dar sustentabilidade para a confecção do asfalto, que terá uma camada de concreto armado de 15 cm e mais 5 cm de asfalto.

