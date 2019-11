Prefeitura de Pacajá abre concurso para contratação de 118 funcionários temporários

(Foto:Reprodução) – Estão disponíveis vagas para os níveis Fundamental, Médio e Superior. As inscrições podem ser realizadas no site da Fadesp.

A Prefeitura de Pacajá, sudeste do Pará, abriu as inscrições para o Processo Seletivo Seriado (PSS) de contratação de funcionários temporários. De acordo com o edital do concurso, foram ofertadas 118 vagas para profissionais de nível Fundamental, Médio e Superior. O período de inscrição terminar no dia 5 de dezembro.

Cerca de 5% das vagas foram reservadas para pessoas com deficiência. As inscrições podem ser realizadas no site da Fadesp. Ainda de acordo com o edital, as vagas terão validade de um ano. No final da validade dos contratos, haverá a possibilidade de renovação.

Para se inscrever, o candidato deve preencher corretamente o formulário online, anexar todos os documentos solicitados e pagar uma taxa de R$ 30. Em seguida, o candidato deve anexar uma série de documentos, como RG, CPF, comprovante de formação e de experiência na atividade profissional do cargo requerido. A documentação será analisada e conta como etapa eliminatória. A análie curricular será realizada entre os dias 17 e 23 de dezembro.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...