Prefeitura de Parauapebas adere à campanha contra as hepatites virais

(Foto: Reprodução) – Prevenir, diagnosticar e tratar corretamente salva vidas

Durante o julho Amarelo, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reforça a importância da prevenção e dos cuidados com as hepatites virais. A doença apresenta diferentes formas, mas o foco da campanha é nas hepatites C, B e A.

Hepatite C: recomendada para homens e mulheres com mais de 40 anos, especialmente aqueles que passaram por cirurgias, transfusões de sangue antes de 1993 ou que usaram drogas injetáveis.

Hepatite B: voltada para todas as pessoas que não foram vacinadas, principalmente aquelas acima de 15 anos, devido à baixa cobertura vacinal.

Hepatite A: indicada para crianças que ainda não foram vacinadas contra a doença.

Desde 2013, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Semsa, aderiu à campanha Julho Amarelo e intensifica suas ações de prevenção. O objetivo é alertar a população sobre a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e das opções de tratamento disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.

Luiz Velozo, Secretário de Saúde, destaca: “A saúde da nossa população é uma prioridade. Com a campanha Julho Amarelo, buscamos não apenas informar, mas também conscientizar todos sobre os riscos das hepatites virais e a importância do diagnóstico precoce.”

Durante este mês, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e as Unidades de Saúde realizarão diversas atividades educativas e de conscientização sobre a doença. A Semsa também mobilizará a população com orientações sobre como prevenir, diagnosticar e tratar corretamente, promovendo a qualidade de vida.

Alyne Maria Leal Trindade, Gerente do CTA, ressalta: “É fundamental que as pessoas conheçam as formas de prevenção e se sintam motivadas a buscar os testes. A detecção precoce pode salvar vidas.” A prevenção é essencial. Fique atento às formas de proteção e saiba onde buscar atendimento.

Fonte: Secom PMP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/07/2025/07:58:29

