Prefeitura de Parauapebas estabelece reajuste salarial de 5,5% e vale-alimentação de R$ 1.500 reais

(Foto: Reprodução) – Os servidores públicos municipais receberão a partir de maio — retroativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril —, parcelado em cinco vezes.

Em uma mesa de negociação realizada nessa quinta-feira, 10, entre representantes do governo municipal e dos sindicatos SindSaúde, Sinseppar e Sintepp – Subsede Parauapebas, foi estabelecido o reajuste salarial de 5,5% e aumento no auxílio-alimentação de R$ 1.300,00 para R$ 1.500,00 para os servidores públicos municipais.

O reajuste salarial da Prefeitura de Parauapebas tem por base a inflação estipulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), acumulada nos últimos 12 meses e que neste ano chegou a 4,87%, e reforça o comprometimento da gestão municipal com a valorização do servidor público e a garantia da manutenção de seu poder aquisitivo e melhorias salariais.

O valor referente ao reajuste e ao aumento do vale-alimentação estará na conta dos servidores a partir de maio — retroativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril —, sendo parcelado em cinco vezes.

“Graças a Deus, a gente teve um avanço hoje aqui na mesa de negociação com os sindicatos. Estou propondo 5,5% e 15,38% no vale alimentação, que é de 1.500 reais e eu vou dizer o que eu já disse outras vezes: vocês têm o melhor salário do estado. Parauapebas não é a Parauapebas do passado. A gente vai ter que se juntar para reconstruir isso aqui. Nós estamos sentando a partir do dia 15 para deliberar algumas pautas específicas”, diz o prefeito Aurélio Goiano.

Ressalta-se que os servidores da Prefeitura de Parauapebas, no período de 2017 a 2024, tiveram ganho real e reposição salarial notável de 49,47%, um percentual considerado um dos maiores do Brasil, em um período em que o município estava com sua receita estável.

Contudo, a realidade de Parauapebas neste início de 2025 é outra. A nova gestão municipal assumiu a prefeitura com dívidas herdadas do governo anterior, a cidade em situações precárias e uma drástica queda de R$ 171 milhões em sua arrecadação líquida em março.

Tais situações impactam diretamente na manutenção da folha de pagamento do funcionalismo público municipal, visto que outras receitas, como os royalties de mineração e o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), não podem ser usados para pagamento de salário.

Diante da necessidade de reconstruir o município, o atual governo municipal precisou definir prioridades e conter custos em alguns setores. E os esforços para a realização de uma administração com responsabilidade com o erário público podem ser vistos com resultados surpreendentes nestes primeiros 100 dias de governo.

Resultados positivos em 100 dias de trabalho de verdade

Na saúde, 16 vidas já foram salvas com a implantação do atendimento de neurocirurgias; na educação, foram servidas mais de 2,5 milhões de refeições diárias da merenda escolar de boa qualidade para alunos da rede municipal de ensino; mais de 26 mil moradores, que eram atendidos com carro-pipa, hoje têm água 100% nas torneiras. Carro-pipa nunca mais!

Em infraestrutura, já foram mais de 10 mil toneladas de concreto asfáltico e centenas de vias recuperadas na zona urbana com a Operação Buraco Zero. Com a Operação Zona Rural – Estrada para Todos, são mais de 120 km de vicinais recuperadas.

A cidade está mais limpa com o Mutirão de Limpeza que já recolheu mais de 39 toneladas de resíduos sólidos. São muitos os desafios, ainda há muito o que fazer, mas com trabalho de verdade e respeito com cada cidadão, a gestão municipal segue reconstruindo Parauapebas.

Fonte: Ingrid Sales – Secom PMP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/04/2025/11:05:00

