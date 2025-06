Prefeitura de Parauapebas inaugura escola em tempo integral para crianças

(Foto: Reprodução) – A Escola Joseane Silva foi idealizada para oferecer um ambiente seguro, acolhedor e estimulante, visando ao crescimento e desenvolvimento saudável das crianças.

PARAUAPEBAS, SUDESTE DO PARÁ – A educação infantil alcançou um marco significativo com a inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil de Tempo Integral Joseane Silva, que representa um importante aprimoramento no ensino municipal. A Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) realizou a cerimônia de entrega, da escola do Palmares Sul foi, na noite dessa terça-feira (10) e contou com a presença de autoridades políticas, membros da sociedade civil e futuros discentes da Rede Municipal de Ensino.

A Escola Joseane Silva foi idealizada para oferecer um ambiente seguro, acolhedor e estimulante, visando ao crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. A estrutura da instituição foi planejada para atender às necessidades educativas e sociais dos pequenos, seguindo as diretrizes do Ministério da Educação (MEC).

Representando o poder legislativo, Anderson Moratório, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Parauapebas, esteve presente e parabenizou o trabalho realizado para que a escola ficasse tão bonita. “Quero parabenizar o governo do prefeito Aurélio Goiano, em nome da secretária de Educação, doutora Maura, e a todas as secretarias envolvidas. É um trabalho feito por muitas mãos. Tenho certeza de que a educação ganha e ganha muito, e a Câmara Municipal está à disposição para fortalecer esta política educacional.”

A unidade dispõe de sete salas de aula bem equipadas, além de espaços como lavanderia, copa, cozinha, despensa, banheiros feminino e masculino, banheiro infantil e fraldário. As crianças de Parauapebas agora têm à disposição um espaço acolhedor, apto a desenvolver suas habilidades para o futuro.

Durante a inauguração, o prefeito Aurélio Goiano ressaltou: “Estamos investindo no futuro das nossas crianças.” Esta escola é mais do que um prédio; é um símbolo do nosso compromisso com a educação de qualidade para todos. Hoje, conversei com as crianças, que me relataram sobre a merenda e os professores, dizendo que não cabe mais nada na geladeira. Nunca vi uma merenda como a que estão recebendo na escola atualmente.”

À frente da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Maura Paulino, complementou: “A escola Joseane Silva é um marco para o nosso município. Aqui, cada criança terá a oportunidade de explorar, aprender e crescer em um ambiente seguro e estimulante. E nós falamos para essa comunidade, confie no nosso trabalho que nós vamos entregar um local onde as mãezinhas vão poder deixar os seus filhos. Então, mãe, pai, tá aqui a nossa promessa cumprida e hoje nós estamos muito felizes”, afirmou Paulino.

Rosa Maria da Silva, moradora do Palmares Sul, expressou sua satisfação com a nova escola: “Sou avó e saber que o meu neto vai estudar aqui me deixa em paz.” É um presente para a comunidade, estava precisando muito de uma creche dessa aqui, porque o espaço já estava pequeno. Está muito bonito, muito importante.”

A Escola Municipal de Ensino Integral, Joseane Silva é composta por:

· Um hall de entrada

· Duas áreas de convivência externa

· Um refeitório

· Uma cozinha

· Uma copa

· Uma dispensa

· Um depósito de limpeza

· Uma área de serviço

· Dois banheiros para funcionários

· Uma diretoria e secretaria

· Uma sala de professores e coordenação

· Uma brinquedoteca

· Sete salas, sendo: duas salas para o infantil I com sala do sono e cinco salas para o infantil II

· Um banheiro amplo para atender as crianças do infantil I e II

Cris Cutrin, filha de Joseane Silva, que foi homenageada com o nome da nova escola, expressou sua felicidade ao ver sua mãe lembrada pela comunidade: “Sinto muita gratidão em ver o quanto minha mãe era querida e amada por todos, especialmente na comunidade onde ela sempre viveu desde que chegou a Parauapebas. É gratificante saber que as mães do Palmares Sul agora podem contar com uma creche-escola para deixar seus filhos e trabalhar com mais tranquilidade”, declarou.

A memória de uma mulher que amava profundamente seus filhos agora será mantida em uma escola que ajudará outras mulheres a continuarem lutando pela vida, pelo trabalho e pela educação de seus filhos.

Outro momento importante para a comunidade do Palmares Sul foi o lançamento do Programa Ouvidoria nas Escolas, realizado na Escola Municipal de Tempo Integral Joseane Silva. Agora, o poder público está mais próximo da população, e as reclamações podem ser levadas até a gestão municipal, garantindo uma resposta imediata.

Para o ouvidor municipal, Aroldo Leiser o momento marca uma nova história para o poder público. “O lançamento do Programa Ouvidoria nas Escolas representa um passo significativo para aproximar ainda mais o poder público dos cidadãos. Com esta iniciativa, estamos criando um canal direto de comunicação, onde os alunos, pais e professores podem expressar suas opiniões e reclamações. Nossa meta é garantir que cada voz seja ouvida e que possamos responder de forma ágil e eficaz às necessidades da população. Juntos, vamos construir um ambiente escolar mais justo e participativo!”

Desde janeiro de 2025, a educação de Parauapebas vem sendo transformada: com capacitação para os servidores, reformas dos prédios escolares, merenda de qualidade. Parauapebas avança em direção a uma educação mais inclusiva e participativa, preparando as crianças de hoje para serem os cidadãos do amanhã.

