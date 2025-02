Prefeitura de Parauapebas informa estado de saúde do vice-prefeito Chico das Cortinas

Crédito: Portal Pebinha de Açúcar | Na tarde de segunda-feira (17), durante a Sessão Solene da Câmara Municipal, o vice-prefeito passou mal e após avaliação médica, foi constatado que ele teve uma angina que acabou evoluindo para um infarto leve.

PARAUAPEBAS (PA) – Sobre o estado de saúde do vice-prefeito de Parauapebas, Chico das Cortinas, de 75 anos, a Prefeitura de Parauapebas informa à população que ele passa bem e continua internado no Hospital Geral de Parauapebas. Ele encontra-se estável, conversando e sem dores.

Na tarde de segunda-feira (17), durante a Sessão Solene da Câmara Municipal, o vice-prefeito passou mal e após avaliação médica, foi constatado que ele teve uma angina que acabou evoluindo para um infarto leve. Chico foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio e encaminhado para o Hospital Santa Terezinha, onde realizou o procedimento de Cateterismo Coronariano.

Posteriormente, o vice-prefeito retornou imediatamente para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral de Parauapebas (HGP). A Assessoria de Comunicação (Ascom) informa que continuará acompanhando a situação para trazer informações, de forma transparente, sobre o estado de saúde de Chico. Veja o Boletim médico divulgado pelo Hospital Geral de Parauapebas (HGP).

Figura conhecida na política local, Chico das Cortinas tem uma trajetória marcante em Parauapebas. Ele foi o segundo prefeito eleito do município, exercendo um único mandato entre 1993 e 1996. Atualmente, retornou à vida pública como vice-prefeito, integrando a gestão do prefeito Aurélio Goiano.

