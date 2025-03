Prefeitura de Parauapebas inicia recadastramento das famílias que recebem aluguel social

Foto: Reprodução | Objetivo é atualizar as informações das atuais 596 famílias beneficiadas.

Na manhã desta segunda-feira (17), a Prefeitura de Parauapebas, por meio do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap), deu início ao recadastramento das famílias que foram remanejadas das áreas de obras do programa na região do Igarapé Lajeado e, em razão disso, recebem o benefício do aluguel social.

“A revalidação cadastral tem por objetivo atualizar os dados dos nossos beneficiários. Sabemos que, em razão de morarem de aluguel, as famílias mudam muito de endereço, além de, muitas vezes, outras pessoas passarem a fazer parte dessas famílias”, explica Ângela Martins, assistente social do Prosap.

A beneficiária e dona de casa, Geciane Ribeiro, elogiou a ação. “A gente paga aluguel e não é fácil, por isso, esse dinheiro que vem do Prosap é muito bom. A ação é muito importante e a equipe foi muito atenciosa, todos muito simpáticos”, diz.

“O valor do aluguel me ajuda muito. Acho certa essa atualização cadastral, porque, assim, a equipe consegue saber quem são essas pessoas e onde elas estão”, comenta Manoel Natal, trabalhador do ramo da construção civil e também beneficiário do aluguel social há quatro anos.

Bairros

Além do bairro Cidade Jardim, visitado na manhã desta segunda-feira, a equipe social do programa de saneamento também visitará outros bairros de Parauapebas onde residem outras famílias beneficiárias do aluguel social, tais como bairro Da Paz, Betânia, Cidade Nova, União, Liberdade I e II, Habitar Feliz, Guanabara, Beira Rio, Altamira, Polo Moveleiro, Vale dos Carajás, Minérios, Nova Vida, entre outros.

Mãe de duas meninas, a dona de casa Jorleane Queiroz, também mencionou a relevância do recadastramento das famílias. “É sempre bom verificar se as pessoas, realmente, estão no endereço onde informam e se necessitam mesmo do benefício do aluguel e de receber a sua casa”, diz Jorleane, que atualmente mora de aluguel no bairro Cidade Jardim.

Projeto Igarapé Lajeado

Inteiramente financiado com recursos próprios do município, o Projeto de Revitalização e Recuperação do Igarapé Lajeado contempla obras de micro e macrodrenagem, viárias, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, além de urbanismo e paisagismo.

Nos 12,4 quilômetros ao longo do Igarapé Lajeado onde estão previstas intervenções, também está prevista a construção de três grandes parques para o lazer e bem-estar da população, a exemplo do Parque dos Ipês inaugurado para população em junho de 2022.

Fonte: Secom PMP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/03/2025/07:34:58

Curtir isso: Curtir Carregando...