Prefeitura de Parauapebas realiza gincana ecológica dentro das terras indígenas Xikrin

(Foto: Carleno Santos) – A ação marcou um momento de profunda conexão, respeito e troca de saberes com os povos originários, reconhecidos como os verdadeiros guardiões da floresta.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), realizou a primeira gincana ecológica dentro das terras indígenas Xikrin do Cateté em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

A ação marcou um momento de profunda conexão, respeito e troca de saberes com os povos originários, reconhecidos como os verdadeiros guardiões da floresta. A programação contou com atividades lúdicas, brincadeiras educativas, plantio de mudas, entrega de brindes e rodas de conversa sobre educação e conscientização ambiental.

“Hoje, a gente realiza um sonho, estar com os povos originários dentro das terras deles. Eles são os verdadeiros guardiões do clima e da natureza, e trazer a Semma para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente com eles é uma oportunidade ímpar de troca de culturas e saberes para todos nós”, ressaltou Nivia Santos, secretária adjunta da Semma e idealizadora da ação.

Renata Sousa, técnica do ICMBio, destacou a importância da ação. “É um privilégio poder Conhecer de perto para poder valorizar mais a cultura dos povos originários. Eles sempre contribuíram para a preservação da natureza e essa imersão é de suma importância para todos nós”.

O secretário de Meio Ambiente de Parauapebas, Victor Braga, também esteve presente e reforçou o compromisso da gestão com a pauta ambiental e o respeito aos povos tradicionais. “Hoje é um dia muito feliz. Estamos celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente com o povo Xikrin, promovendo a primeira gincana ecológica em suas terras e levando informação sobre mudanças climáticas, educação e conscientização ambiental. É uma honra estar aqui com esses verdadeiros protetores da floresta.”

O evento foi mais que uma ação educativa, foi uma verdadeira imersão cultural e ambiental, que fortaleceu laços entre o poder público e a comunidade indígena, além de reafirmar o compromisso coletivo com a preservação ambiental e o respeito à diversidade. (Secom PMP)

Fonte: Ingrid Sales – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/08:46:59

