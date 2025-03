Prefeitura de Parauapebas recebe esclarecimentos da Vale sobre demissões

Foto: Reprodução | Diálogo com a mineradora reforça compromisso com geração de emprego e bem-estar da população.

A Prefeitura Municipal de Parauapebas, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento (Seden), expressou preocupação com as recentes demissões ocorridas na unidade operacional de Salobo, da mineradora Vale. A empresa, que tem papel fundamental no desenvolvimento local, geração de empregos e arrecadação de impostos, foi abordada pela gestão municipal em busca de esclarecimentos. A reestruturação interna promovida pela Vale levou, de acordo com a mineradora, ao desligamento de 47 trabalhadores, e a Prefeitura segue atenta aos impactos dessa medida na comunidade.

A Vale, por meio de sua subsidiária Salobo Metais S/A, em resposta ao ofício da Prefeitura, esclareceu que o desligamento envolveu apenas 47 empregados, representando 1,5% do quadro da unidade de Salobo. A empresa explicou que a reestruturação tem o objetivo de tornar as operações mais ágeis e competitivas, sendo um passo necessário para a preparação de novos projetos de aumento de produção, como o recentemente anunciado Programa Novo Carajás. A resposta foi assinada por José Luiz Marques, Diretor de Assuntos Corporativos da Vale Metais Básicos, e Antônio Schettino, Diretor de Operações Salobo da Vale Metais Básicos.

A empresa também destacou que a maioria dos desligamentos foi composta por posições administrativas e duplicadas, com cerca de 70% dos trabalhadores afetados sendo realocados em outras áreas. A mineradora reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento local, mencionando o aumento expressivo no número de empregados próprios na unidade de Salobo, que passou de 1.546 em 2020 para 3.003 atualmente, um crescimento de 94% nos últimos cinco anos.

“A Vale sempre foi uma grande parceira no desenvolvimento de Parauapebas, e estamos comprometidos com o crescimento sustentável da região. A reestruturação é parte do nosso esforço para desbloquear o valor dos nossos ativos e contribuir para o progresso socioeconômico local”, afirmou a mineradora em sua resposta.

A mineradora também mencionou que, mesmo no contexto da reestruturação, os empregados operacionais da unidade de Salobo não foram impactados. A empresa revelou que, neste primeiro trimestre de 2025, foram abertas 235 novas vagas de emprego, com 210 novas admissões já realizadas. Por fim, ela se comprometeu a continuar colaborando com a Prefeitura e reforçou que manterá o diálogo com o poder público municipal para garantir um futuro próspero e sustentável para Parauapebas e seus habitantes.

O prefeito Aurélio Goiano, destacou a preocupação da gestão com o momento vivido pelo município: “Estamos procurando entender o porquê destas demissões nesse momento. Recebemos o município destroçado, e com perspectiva de queda na circulação de dinheiro, mas com a expectativa da manutenção de empregos, uma necessidade básica para os trabalhadores e bem-estar de muitas famílias que constroem o município todos os dias”, afirmou.

“A Vale sempre foi uma parceira importante no desenvolvimento de Parauapebas, e podemos entender que a situação econômica do país tem grandes desafios, mas é fundamental que medidas sejam adotadas para diminuir os impactos com as demissões já realizadas e as que podem acontecer no futuro próximo. Podemos contribuir e apoiar ações da empresa, visando o menor impacto possível para o bem-estar da nossa comunidade”, afirmou Glauton Sousa, secretário da Fazenda de Parauapebas.

A Prefeitura permanece em constante comunicação com a Vale e outras empresas locais, com o objetivo de implementar alternativas para a qualificação profissional dos trabalhadores afetados. A gestão municipal também reforça seu compromisso em investir em políticas públicas para gerar novos postos de trabalho e diversificar a economia da região.

