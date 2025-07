Prefeitura de Santarém adota medidas de segurança após incêndio em lancha

Foto:Reprodução | A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Portos e Transportes Aquaviários (Sempta), informa que, após o sinistro ocorrido na última terça-feira (15), por volta das 11h30, envolvendo a embarcação Lancha Gold Star, atracada no Píer I e tomada pelo fogo, uma equipe de fiscalização portuária foi imediatamente encaminhada ao local para averiguar a situação.

Diante da gravidade do caso, os fiscais da Sempta, com apoio da Polícia Militar que já se encontrava no local, isolaram a área para preservar a cena e garantir segurança às equipes de emergência que atuaram no controle do incêndio. Em seguida, foi realizada a interdição temporária do Píer I, com suspensão das operações de embarque e desembarque.

Para garantir a segurança das demais embarcações, estas foram realocadas para o Píer II, conforme orientação da concessionária Rio Tapajós Operações Portuárias.

Segundo relatos colhidos por populares, próximos ao local no momento do incidente, o incêndio teria começado durante um serviço de manutenção na embarcação, envolvendo soldagem, que teria provocado ignição na área das poltronas, propagando-se rapidamente.

A pronta resposta do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil foi decisiva para conter as chamas, impedindo que o fogo atingisse o compartimento de combustível. Não houve registro de vítimas, apenas danos materiais.

O Píer I foi interditado imediatamente após o ocorrido, e, após a contenção total das chamas, a balsa de apoio da empresa responsável pela manutenção foi removida do local. A área foi liberada para uso às 11h desta quarta-feira, 16.

Ainda no dia 15 de julho, a Sempta, por meio do Ofício nº 95/2025-SEMPTA, emitiu à empresa Pontão das Lanchas um documento proibindo a realização de serviços de manutenção em embarcações nos píeres do município.

A Prefeitura reforça seu compromisso com o ordenamento portuário, conforme o Plano Diretor Municipal e a legislação vigente, visando resguardar a vida e o patrimônio dos usuários dos portos municipais.

