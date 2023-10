Prefeitura de Santarém anuncia o pagamento do piso nacional da enfermagem; veja quando será

(Foto: Santarém (Divulgação / Agência Santarém) – O anúncio foi realizado pelo prefeito do município, Nélio Aguiar, por meio das redes sociais, na última terça-feira

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, anunciou na última terça-feira (3) que o município começará a pagar o piso nacional da enfermagem aos profissionais que atuam na rede municipal. O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde ele informou, ainda, que a lei que autoriza o início do pagamento, aprovada por unanimidade pela Câmara dos Vereadores, já foi sancionada.

“É com muita alegria que eu comunico a vocês que, na noite desta terça-feira, sancionei a lei municipal que autoriza o pagamento do piso da enfermagem. A lei foi aprovada ontem pela Câmara dos Vereadores, por unanimidade. Nós demos celeridade junto à nossa procuradoria jurídica, que me apresentou o parecer e já fizemos a sanção”, afirmou o prefeito na publicação.

O pagamento, segundo Nélio, deve ser efetuado na próxima quinta-feira (5). “Nós estamos fazendo a previsão de que, na próxima quinta-feira, vocês já estarão recebendo o valor, inclusive retroativo, e o valor que chegou por último, agora relacionado ao mês de setembro”, detalhou.

“Já temos a reserva do recurso feita pela secretaria de finanças e a informação para o banco e para nossa secretaria. Tanto a Semsa [Secretaria Municipal de Saúde de Santarém] quanto a Secretaria de Administração estão nos últimos detalhes para que o pagamento seja realizado”, declara, ainda, Nélio.

Fonte: Gabriel Pires / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/10/2023/16:56:28

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...