Prefeitura de Santarém decreta luto oficial de 3 dias após morte de vereador

(Foto:Reprodução) – Aguinaldo Carvalho de Aguiar, conhecido como Aguinaldo Promissória, de 46 anos, foi encontrado morto com um tiro na cabeça na madrugada desta segunda-feira (25) dentro de casa

A Prefeitura de Santarém, no oeste do Pará, decretou nesta segunda-feira (25) luto oficial de três dias em razão da morte do vereador Aguinaldo Carvalho de Aguiar, conhecido como Aguinaldo Promissória, de 46 anos. Ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na madrugada desta segunda-feira, em uma de suas casas, localizada na avenida Anysio Chaves, bairro Aeroporto Velho, em Santarém. As circunstâncias do ocorrido estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

“Aguinaldo Promissória, como era conhecido, era natural de Santarém, também era empresário dos ramos imobiliário, telefonia, combustível e da construção civil. A Prefeitura decretou luto oficial (Decreto N° 830/2023) por três dias, a partir de hoje, 25/09, no município em decorrência do falecimento. Nesse momento doloroso de perda, a Prefeitura externa solidariedade aos familiares e amigos”, diz o comunicado da Prefeitura de Santarém.

O caso

No momento do ocorrido, estavam na residência o vereador, a filha dele e uma mulher, que se apresentou à polícia, acionada para a ocorrência, como namorada do político. Ela foi conduzida à 16ª Seccional Urbana de Santarém para prestar esclarecimentos. Não há detalhes sobre o depoimento dela.

O corpo de Aguinaldo foi submetido ao exame de necropsia, que vai determinar a causa da morte. O delegado Fábio Amaral informou à imprensa de Santarém que todas as peças e perícias foram requisitadas e é necessário aguardar os resultados para determinar prosseguir com as investigações.

Fonte:O Liberal e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 26/09/2023/08:07:22

