Prefeitura de Santarém realizará leilão de embarcações, eletrônicos e veículos com lances de R$ 200 a R$ 35 mil; saiba como participar

Alguns dos itens que serão leiloados pela prefeitura de Santarém — Foto: Edital do leilão

O leilão será realizado às 11h do dia 17 de julho no site da norte leilões.

Foi publicado na terça-feira (4), no Portal da Transparência da prefeitura de Santarém, oeste do Pará, o edital do leilão eletrônico de bens inservíveis, na modalidade eletrônica, pertencentes a administração pública municipal. O leilão será realizado às 11h do dia 17 de julho no site www.norteleiloes.com.br.

Nos dias 13 e 14 de julho, das 9h às 17h, os bens que serão leiloados poderão ser visitados, para que todas as dúvidas dos interessados sejam sanadas. O edital contem todas informações sobre os objetos que serão leiloados, além do estado de conservação e preço, destacando que os arrematantes não poderão alegar desconhecimento dessas questões.

Variando entre R$200 e R$35 mil, os itens leiloados serão eletrodomésticos, eletrônicos, carros, embarcações e outros objetos.

Para participar, é necessário ter 18 anos completos, além de acordar com o edital e as condições de participação do leilão que estão disponíveis no site. Também é preciso estar com o CPF/CNPJ regular junto à Receita Federal.

Confira o edital do leilão

Os interessados também precisam realizar um cadastro prévio no site em até 24 horas do horário de início do leilão.

Fonte: G1 Santarém e região — PA

