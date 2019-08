Prefeitura de Tailândia abre processo seletivo para preenchimento de mais de 500 vagas. — Foto: Divulgação/ Prefeitura de Tailândia.

As vagas são distribuídas em mais de 80 cargos ofertados. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 10 de outubro.

A Prefeitura de Tailândia, nordeste do Pará, abriu na última sexta-feira (9) o edital do processo seletivo para contratação de 500 profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Ao todo, são mais de 80 cargos ofertados. As inscrições podem ser feitas pela internet até o dia 10 de outubro.

Segundo a Prefeitura, o valor da taxa de inscrição custa entre R$ 55,00 a R$ 90,00 dependendo do cargo a ser disputado. Os salários oferecidos podem chegar a R$ 11.631,57. As provas serão realizadas no dia 17 de novembro de 2019, em locais e horários a serem divulgados.

Por G1 PA — Belém

10/08/2019 19h06

