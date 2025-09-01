Prefeitura divulga programação oficial do desfile da Independência em Novo Progresso

Foto: Reprodução | A Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA convida toda a população para prestigiar o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, que este ano traz como tema:

“Brasil de Todos… Diversidade que constrói a nação!”

O evento será realizado no dia 06 de setembro de 2025, a partir das 18h, na Avenida Brasil, reunindo escolas, instituições de ensino, forças de segurança, projetos esportivos e culturais, além de entidades da sociedade civil.

Programação da Independência – Desfile Cívico

Entre os participantes confirmados estão: Fanfarra Fênix da EMEEIEF Dep. João Carlos Batista, escolas indígenas (Ngreibjereti, Tapiety), Associação Mantinó, Grupo de Pais e Amigos de Autistas, CEIs municipais, Colégio Girassol, Colégio Redentor, Instituto Edson Royer, UFOPA, IFPA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, igrejas, grupos de dança e fanfarras, encerrando com a Fanfarra Águias do Norte.

Ao todo, 45 instituições irão compor o desfile, que promete emocionar e fortalecer o sentimento de patriotismo e união.

Programações Cívicas nas Escolas Rurais

As comemorações também chegam às comunidades do interior, com desfiles e apresentações entre os dias 04 e 07 de setembro:

04/09 – 19h : EMEEIF Bom Jesus (Comunidade Veneza)

05/09 – 7h30 : EMEEIF Duque de Caxias (Carro Velho)

05/09 – 7h30 : EMEEIF Lourival Boian (Vista Alegre – Vicinal Celeste)

05/09 – 13h : EMEEIF Presidente Vargas (Santa Júlia)

05/09 – 16h : EMEEIF Miguel Rodrigues da Silva (Nova Fronteira)

05/09 – 17h : EMEEIF Professora Ivania Romio Callegaro (Distrito Mil)

06/09 – 7h : EMEEIF Santa Júlia (Comunidade Santa Júlia)

06/09 – 8h : EMEEIF São Luiz (Riozinho das Arraias)

07/09 – 7h : EMEEIF Dr. Cléo Bernardo e EMEI Roseli Reinehr (Alvorada da Amazônia)

07/09 – 8h : EMEEIF Professora Maria José Vilanova de Brito (Terra Nossa)

05 a 07/09: EMEEIF Kraiadjara (Aldeia Baú) – Jogos “7 de Setembro”

Com esse calendário, a Prefeitura reforça o espírito de patriotismo, diversidade e integração cultural, valorizando desde a sede urbana até as comunidades rurais e aldeias indígenas.

