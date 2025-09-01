Prefeitura divulga programação oficial do desfile da Independência em Novo Progresso
Foto: Reprodução | A Prefeitura Municipal de Novo Progresso/PA convida toda a população para prestigiar o tradicional Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, que este ano traz como tema:
“Brasil de Todos… Diversidade que constrói a nação!”
O evento será realizado no dia 06 de setembro de 2025, a partir das 18h, na Avenida Brasil, reunindo escolas, instituições de ensino, forças de segurança, projetos esportivos e culturais, além de entidades da sociedade civil.
Programação da Independência – Desfile Cívico
Entre os participantes confirmados estão: Fanfarra Fênix da EMEEIEF Dep. João Carlos Batista, escolas indígenas (Ngreibjereti, Tapiety), Associação Mantinó, Grupo de Pais e Amigos de Autistas, CEIs municipais, Colégio Girassol, Colégio Redentor, Instituto Edson Royer, UFOPA, IFPA, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, igrejas, grupos de dança e fanfarras, encerrando com a Fanfarra Águias do Norte.
Ao todo, 45 instituições irão compor o desfile, que promete emocionar e fortalecer o sentimento de patriotismo e união.
Programações Cívicas nas Escolas Rurais
As comemorações também chegam às comunidades do interior, com desfiles e apresentações entre os dias 04 e 07 de setembro:
04/09 – 19h: EMEEIF Bom Jesus (Comunidade Veneza)
05/09 – 7h30: EMEEIF Duque de Caxias (Carro Velho)
05/09 – 7h30: EMEEIF Lourival Boian (Vista Alegre – Vicinal Celeste)
05/09 – 13h: EMEEIF Presidente Vargas (Santa Júlia)
05/09 – 16h: EMEEIF Miguel Rodrigues da Silva (Nova Fronteira)
05/09 – 17h: EMEEIF Professora Ivania Romio Callegaro (Distrito Mil)
06/09 – 7h: EMEEIF Santa Júlia (Comunidade Santa Júlia)
06/09 – 8h: EMEEIF São Luiz (Riozinho das Arraias)
07/09 – 7h: EMEEIF Dr. Cléo Bernardo e EMEI Roseli Reinehr (Alvorada da Amazônia)
07/09 – 8h: EMEEIF Professora Maria José Vilanova de Brito (Terra Nossa)
05 a 07/09: EMEEIF Kraiadjara (Aldeia Baú) – Jogos “7 de Setembro”
Com esse calendário, a Prefeitura reforça o espírito de patriotismo, diversidade e integração cultural, valorizando desde a sede urbana até as comunidades rurais e aldeias indígenas.
