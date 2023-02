Prefeitura do Pará anuncia 423 VAGAS DE EMPREGO. Salário chega a R$ 20 MIL

(Foto:Reprodução) – A Prefeitura de Tucumã, localizada no sudeste paraense, anunciou a realização de dois Processos Seletivos que, juntos, têm como objetivo a admissão de profissionais que tenham níveis fundamental, médio, técnico e superior.

De acordo com os editais, serão preenchidas 423 vagas distribuídas conforme os respectivos editais:

Edital nº 001/2023- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Advogado (4); Agente Administrativo (11); Assistente Social (7); Auxiliar de Serviços Gerais (10); Entrevistador CAD ÚNICO (3); Monitores CTD (9); Motorista de veículo (3); Orientador Social (3); Pedagogo (4); Psicólogo (4); Técnico Referência Administrativo (2); Vigia (6);

Edital nº 001/2023 – Secretaria Municipal de Saúde: Agente de Vigilância Sanitária (5); Agente Administrativo (40); Assistente Social (5); Auxiliar Consultório Dentário (20); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Biomédico (15); Enfermeiro (31); Farmacêutico (6); Fisioterapeuta (6); Fonoaudiólogo (9); Médico Auditor (2); Médico da ESF (13); Médico ESF (6); Médico Veterinário (4); Motorista (8); Nutricionista (2); Odontólogo (30); Odontólogo CEO com Especialização (20); Psicólogo (6); Téc. em Radiologia (5); Téc. em Enfermagem (58); Tec. em Gesso (2); Terapeuta Ocupacional (4); Vigia (20).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, bem como registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “B, C, D”, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 20 a 40 horas semanais e contarão com salários no valor de R$ 1.302,00 a R$ 20.000,00 ao mês, este último no caso de Médico da ESF que cumpra 40h. Há 13 vagas disponíveis para estes profissionais.

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições nos dias 15 e 16 de fevereiro até às 23h59, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte endereço eletrônico: seletivosaudetucuma@hotmail.com. O candidato não poderá inscrever-se para mais de um cargo e não haverá cobrança de taxa de inscrição. A lista com as inscrições homologadas será divulgada no dia 24 deste mês.

O prazo de validade dos Processos Seletivos será de um ano, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período. (Com informações do site PCI Concursos)

Por:Jornal Folha do Progresso em 17/02/2023/17:44:57

